NBA : une carte Panini de Victor Wembanyama vendue à plus de 5 millions de dollars

Une carte Panini de Victor Wembanyama, de la saison 2023-202, sa première en NBA, a été vendue 5,11 millions de dollars, soit environ 4,4 millions d’euros.

Alors que les stickers Panini de la Coupe du monde de football s’arrachent en ce moment, une carte spéciale du basketteur Victor Wembanyama a elle été vendue aux enchères à un prix pharaonique. Comme le rapport The Athletic une carte «parallèle Panini Prizm Black» du pivot des Spurs a été achetée pour plus de 5 millions de dollars (environ 4,4 millions d’euros).

Cet objet, qui n’existe qu’en un seul exemplaire, est ainsi devenue la carte NBA non autographiée à avoir été vendue la plus chère. L’acquisition s’est effectuée dans le cadre d’une vente privée organisée par la plate-forme Fanatics Collect, spécialisée dans l’achat.

La carte est issue de la collection NBA 2023-2024, soit la première saison de «Wemby», qui venait d’être drafté en première position par les San Antonio Spurs.

Le précédent record pour une carte de la star française était de 860.100 dollars (740.800 euros), en février 2025.