Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

France-Angleterre, match de rugby féminin de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues disputent un seul match de préparation avant le Mondial. [Imago / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France féminine de rugby affronte l'Angleterre en match amical à l'approche de la Coupe du monde 2025 (22 août-27 septembre).

Derniers réglages. L’équipe de France reçoit l’Angleterre en match de préparation à la Coupe du monde féminine 2025 de rugby, ce samedi 9 août, à Mont-de-Marsan à partir de 21h.

Pour cet unique match de préparation des Bleues, les deux sélectionneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz ont décidé d’aligner l’ossature qui a joué le Tournoi des six nations : 11 des 15 joueuses ayant disputé le dernier match du Tournoi contre l'Angleterre, perdu de peu (43-42), sont reconduites.

La composition des Bleues

Bourgeois - Grisez, Ménager (co-cap.), Neisen, Arbey - (o) Arbez, (m) Chambon - Champon, T. Feleu, Escudero - Fall Raclot, M. Feleu (co-cap) - Bernadou, Bigot, Deshaye

Remplaçantes : Riffonneau, Brosseau, Khalfaoui, Ikahehegi, Maka, Cissokho Queyroi, Tuy

Sur le même sujet Rugby : qu’est-ce que le «carton orange» qui va faire son apparition en Top 14 et Pro D2 ? Lire

Programme TV

France-Angleterre

Match de préparation 

Coupe du monde féminine 2025 de rugby

Samedi 9 août

21h sur France 4

RugbyQuelle heure quelle chaîneEquipe de FranceAngleterreSport

À suivre aussi

Disparition de Medhi Narjissi : entre commémoration et enquête judiciaire, où en est-on un an après la mort du jeune rugbyman ?
Rugby : qu’est-ce que le «carton orange» qui va faire son apparition en Top 14 et Pro D2 ?
Rugby : une enquête ouverte après des insultes racistes du public argentin contre des joueurs anglais

Ailleurs sur le web

Dernières actualités