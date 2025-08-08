France-Angleterre, match de rugby féminin de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France féminine de rugby affronte l'Angleterre en match amical à l'approche de la Coupe du monde 2025 (22 août-27 septembre).

Derniers réglages. L’équipe de France reçoit l’Angleterre en match de préparation à la Coupe du monde féminine 2025 de rugby, ce samedi 9 août, à Mont-de-Marsan à partir de 21h.

Pour cet unique match de préparation des Bleues, les deux sélectionneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz ont décidé d’aligner l’ossature qui a joué le Tournoi des six nations : 11 des 15 joueuses ayant disputé le dernier match du Tournoi contre l'Angleterre, perdu de peu (43-42), sont reconduites.

La composition des Bleues

Bourgeois - Grisez, Ménager (co-cap.), Neisen, Arbey - (o) Arbez, (m) Chambon - Champon, T. Feleu, Escudero - Fall Raclot, M. Feleu (co-cap) - Bernadou, Bigot, Deshaye

Remplaçantes : Riffonneau, Brosseau, Khalfaoui, Ikahehegi, Maka, Cissokho Queyroi, Tuy

Programme TV

France-Angleterre

Match de préparation

Coupe du monde féminine 2025 de rugby

Samedi 9 août

21h sur France 4