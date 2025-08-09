Gaza : le footballeur Mohamed Salah s'insurge contre l'UEFA après la mort du «Pelé palestinien»

Mohamed Salah, joueur star de Liverpool, a vivement réagi à un message de l'UEFA posté sur X, rendant hommage à Suleiman al-Obeid, joueur de football palestinien, décédé dans la bande de Gaza à la suite des frappes israéliennes d'après l'Association palestinienne de football.

Une prise de position qui risque de faire du bruit. Mohamed Salah, international égyptien et ailier star de Liverpool, fait des vagues sur X ce samedi. Le meilleur buteur du championnat anglais a répondu à une publication officielle de l'UEFA, rendant hommage à Suleiman al-Obeid.

Ce dernier, joueur de football palestinien, surnommé le «Pelé palestinien», serait mort plus tôt cette semaine, à la suite de frappes israéliennes sur la bande de Gaza selon les déclarations de l'Association palestinienne de football. Alors que l'UEFA a rendu hommage au joueur, saluant son talent, Mohamed Salah a vivement réagi, dénonçant le manque d'informations communiquées quant à sa mort.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

«Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi ?», a répondu le joueur égyptien. Un message simple qui n'est pas passé inaperçu. Sa réponse a reçu plus de 13.000 réactions, a été repostée 132.000 fois, et a été vue 18 millions de fois.

Suleiman al-Obeid, originaire de la ville de Gaza, était âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, selon l'association palestinienne de football.