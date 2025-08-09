«Je sens que je suis de nouveau en forme» : Thomas Pidcock frappe fort en Norvège avant la Vuelta

Toute l’actu en direct 24h/24
À deux semaines du départ de la Vuelta, Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté l’étape reine de l’Arctic Race of Norway, ce samedi 9 août, devant Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Le Britannique s’offre un succès plein d’autorité et prévient : le maillot de leader reste dans sa ligne de mire.

Dans quatorze jours, Thomas Pidcock prendra le départ de la Vuelta (23 août-14 septembre). En attendant, le coureur de la Q36.5 Pro Cycling Team affine sa forme et en profite pour récolter quelques lauriers. Sur les pentes de l’ascension finale menant les coureurs vers la localité de Målselv Fjellandsby, lors de la troisième étape de l’Arctic Race of Norway, le Britannique a enfin trouvé la faille après deux jours frustrants.

Derrière ce succès, il y a un travail collectif de la part de l’équipe Q36.5 Pro Cycling Team qu’il ne manque pas de saluer. «Mes coéquipiers ont fait un excellent travail aujourd'hui, en particulier Frederik Frison qui a mené le peloton pendant presque toute l'étape, car personne ne voulait lui donner de relai», a déclaré Thomas Pidcock.

Le Britannique joue la victoire au classement général

En effet, la formation suisse a assumé dès le départ son statut d’équipe à battre, avant que Milan Vader ne durcisse le rythme dans les derniers kilomètres. Le Britannique a ensuite placé deux accélérations tranchantes, mais Corbin Strong (Israel Premier Tech) a résisté jusqu’au sprint. Cette fois, l’Anglais a levé les bras, sans pour autant faire tomber le maillot de leader de son rival. «Je suis content, même si nous avions également l'intention de prendre le maillot. Corbin (Strong) a une équipe très forte qui ne va pas nous faciliter la tâche, mais nous ferons de notre mieux», a concédé le récent champion d’Europe de VTT.

Pour Pidcock, la victoire a surtout le goût d’une confirmation. «Je sors d’une longue période d'entraînement et cela faisait longtemps que je n'avais pas couru sur route, mais je sens vraiment que je suis de nouveau en forme», a conclu le Britannique devant la presse. À deux semaines de son rendez-vous espagnol, le message est clair : le Britannique veut continuer à jouer le classement général sur les Grands Tours.

