Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Benfica-Nice, 3e tour préliminaire de la Ligue des champions retour : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Niçois, emmenés par Terem Moffi, devront réaliser un exploit après avoir été battu 0-2 au match aller à domicile par Benfica. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, perdu à domicile contre le Benfica (0-2), les Niçois vont se rendre à Lisbonne ce mardi 12 août pour tenter de se qualifier pour les barrages.

Les Aiglons condamnés à l'exploit. Ce mardi, les joueurs de l'OGC Nice vont se rendre à Lisbonne pour y affronter le Benfica, dans le cadre du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Et la tâche sera difficile pour les hommes de Franck Haise, puisque leur défaite à domicile au match aller (0-2) a enterré une grande partie de leurs espoirs. Surtout, les Lisboètes ont fait preuve d'une grande maîtrise sur l'ensemble de la rencontre, affichant une supériorité indéniable.

Aucun diffuseur traditionnel n'assure la retransmission de ce match. Pour regarder la rencontre, il faudra se rendre sur la plate-forme digitale solidsports.com, en pay per view et payer 7,95 euros.

L'étoile symbolise le sacre du PSG en Ligue des champions.
Sur le même sujet Football : le PSG aura une étoile sur son maillot uniquement en Ligue des champions Lire

Programme TV

Benfica Lisbonne - OGC Nice

3e tour préliminaire retour

Ligue des champions

Mardi 12 août

21h : en pay-per-view sur soldisport

OGC NiceBenfica LisbonneQuelle heure quelle chaîneFootballLigue des Champions

À suivre aussi

Ligue des champions : mauvaise opération pour Nice, battu à domicile par Benfica (0-2)
Nice-Benfica, 3e tour préliminaire de la Ligue des champions aller : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Ligue des champions : voici l’adversaire de l’OGC Nice au 3e tour préliminaire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités