Football : une légende d’OL Lyonnes quitte le club

Ce mercredi, l’OL Lyonnes a annoncé le départ d’Amel Majri, après 18 ans passés au club. Elle rejoint l’Al-Ula FC, en Arabie saoudite.

Une triste nouvelle pour les supporters lyonnais. Après 18 ans passés au sein du club, l’internationale française a décidé de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, à l’Al-Ula FC.

Arrivée en 2007 à l’académie de l’Olympique Lyonnais, Amel Majri a rejoint les professionnelles en 2010. Issue des Minguettes, à Vénissieux (Rhône), la milieu de terrain a marqué l’histoire du club.

Amel Majri rejoint le club saoudien d'Al-Ula FC !



On lui souhaite tout le meilleur pour la suite. — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) August 13, 2025

Avec les féminines de l’OL, désormais nommées OL Lyonnes, la Française a remporté 8 Ligues des champions, 11 Championnats, 8 Coupes de France et un Trophée des championnes.

Elle était la quatrième joueuse lyonnaise la plus capée du club (327 matchs). Son départ, à l’âge de 32 ans, succède à ceux d’Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan, marquant la fin d’une génération dorée.