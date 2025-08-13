Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : une légende d’OL Lyonnes quitte le club

La Française a remporté 8 Ligues des champions avec l'OL Lyonnes. [Icon Sport]
Par Joana Guerra Mota
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi, l’OL Lyonnes a annoncé le départ d’Amel Majri, après 18 ans passés au club. Elle rejoint l’Al-Ula FC, en Arabie saoudite. 

Une triste nouvelle pour les supporters lyonnais. Après 18 ans passés au sein du club, l’internationale française a décidé de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, à l’Al-Ula FC. 

Arrivée en 2007 à l’académie de l’Olympique Lyonnais, Amel Majri a rejoint les professionnelles en 2010. Issue des Minguettes, à Vénissieux (Rhône), la milieu de terrain a marqué l’histoire du club. 

Avec les féminines de l’OL, désormais nommées OL Lyonnes, la Française a remporté 8 Ligues des champions, 11 Championnats, 8 Coupes de France et un Trophée des championnes. 

Sur le même sujet Football : qui est l'Américaine Michele Kang nommée présidente de l'OL ? Lire

Elle était la quatrième joueuse lyonnaise la plus capée du club (327 matchs). Son départ, à l’âge de 32 ans, succède à ceux d’Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan, marquant la fin d’une génération dorée.

Football fémininOlympique LyonnaisArabie Saouditemercato

À suivre aussi

Football : le but d’une Française désigné «plus beau but de l’Euro féminin 2025» (vidéo)
Football : l’étrange cachette de l’antisèche de la gardienne anglaise lors de la séance de tirs au but contre l’Espagne à l’Euro 2025
Euro 2025 féminin : combien l’Angleterre va-t-elle toucher après son sacre ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités