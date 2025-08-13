«Mon rêve, c’est un Grand Départ du Tour de France en Norvège» : l'ancien champion du monde Thor Hushovd revient sur l'essor du cyclisme norvégien

Le cyclisme norvégien vit un nouvel âge d’or, porté par l’équipe Uno-X et des talents en pleine émergence. L’ancien champion du monde de cyclisme Thor Hushovd et le project manager chez Arctic Sport, Thibault Frété, reviennent pour CNEWS sur ces récentes évolutions.

Le vent du nord a soufflé fort sur le cyclisme. En marge de l’Arctic Race of Norway, l’ancien vainqueur d’étape sur le Tour de France Thor Hushovd, ambassadeur de l’épreuve et manager de l’équipe Uno-X, et Thibault Frété, project manager chez Arctic Sport, ont livré leur vision d’un sport en pleine mutation dans le royaume scandinave.

Pour Thibault Frété, ancien employé chez ASO et désormais à Arctic Sport, l’histoire moderne du cyclisme norvégien s’est écrite par cycles. «Il y a eu Thor Hushovd, qui a vraiment popularisé le sport et l’a amené à la télévision. Avant lui, le vrai pionnier, c’était Dag-Otto Lauritzen, vainqueur d’une étape du Tour de France il y a longtemps déjà, en 1987», a-t-il rappelé.

«Faire éclore les talents locaux»

La génération d’Alexander Kristoff et d’Edvald Boasson Hagen a ensuite pris le relais, avant une période de transition marquée par l’apprentissage de jeunes talents. «Entre 2017 et 2021, on a connu un entre-deux : les coureurs apprenaient leur métier et il n’y avait pas encore de réelle structure de développement», a souligné Thibault Frété.

C’est avec l’essor de l’équipe Uno-X que la dynamique a changé. «Cette structure s’est professionnalisée et a permis de faire éclore les talents locaux», a-t-il poursuivi, tout en soulignant que certains Norvégiens ont choisi d’évoluer dans des équipes étrangères comme Visma | Lease a Bike ou Decathlon AG2R La Mondiale.

Et Thor Hushovd a confirmé cette évolution. «Uno-X est une équipe jeune, née en 2017, qui avance étape par étape, avec une identité forte autour de la Scandinavie. C’est rare dans le peloton», a déclaré le champion du monde 2010 de cyclisme sur route.

Pour l’ancien coureur, la philosophie est claire : il faut former plutôt qu’acheter. «Nous voulons trouver le jeune Danois ou Norvégien capable de gagner Paris-Roubaix ou un Grand Tour. Le jour où on réussit, ce sera encore plus beau», a affirmé le manager de l’équipe UNO-X.

L’Étape Trondheim by le Tour de France en 2025

Cette stratégie a porté ses fruits sur le Tour de France 2025 : une victoire d’étape à Toulouse, des offensives répétées et une sixième place au classement par équipes. «En Norvège, on n’avait jamais vécu ça. D’habitude, je suis calme, mais quand Jonas Abrahamsen a gagné, je ne l’étais plus», a confié Thor Hushovd. Si le cyclisme professionnel norvégien a connu un élan, le versant amateur a traversé une passe plus délicate. Dans le nord du pays, les cyclosportives se sont raréfiées.

«Avant, il y avait un vrai milieu vélo très actif, c’est moins le cas. Moi, ça m'avait un peu marqué quand j'ai débarqué ici. Tu fais une sortie tranquille le dimanche et tu roules avec des mecs qui ont un vélo à 10.000 euros. Ils sont habillés et entraînés comme s'ils allaient faire le Tour de France», a constaté Thibault Frété.

Pour inverser la tendance, Arctic Sport a décidé d’organiser dès 2025 l’Étape Trondheim by le Tour de France, épreuve sous label Tour de France. L’objectif est d’attirer des milliers de participants, compétiteurs ou familles, vélos électriques compris.

«C’est le groupe Reitan Retail, le propriétaire de l'équipe UNO-X, qui a acheté la licence ASO pour organiser la course à Trondheim. Nous, on sera les organisateurs de cet événement. Et on a lancé les inscriptions début juillet, on a déjà 1000 inscrits, alors que le tracé du parcours n’a même pas encore été dévoilé», a expliqué Thibault Frété à CNEWS.

«Si on montre à ASO que la Norvège est une terre de vélo, on peut envisager de plus grands événements», a assuré le project manager. C’est là qu’est intervenu le souhait le plus cher de Thor Hushovd : «Mon rêve, c’est un Grand Départ du Tour de France en Norvège».

«Ce n’est pas simple, mais possible. Si on le fait, le vélo va devenir énorme ici. Ce serait encore plus fou que ce qu’on a vu au Danemark», a conclu le Norvégien. Un rêve qui pourrait devenir réalité dans les prochaines années.