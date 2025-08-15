Basket : une star de la NBA souhaiterait se lancer dans le MMA après sa carrière

Dans une interview avec un média de son pays, le Letton et pivot des Atlanta Hawks Kristaps Porzingis a avoué qu'il voulait se mettre au MMA une fois sa carrière de basketteur terminée.

Des parquets de la NBA à l'octogone, il ne semble y avoir qu'un pas pour Kristaps Porzingis. Le géant letton, âgé de 30 ans et mesurant près de 2,18 m, a récemment confié qu'il avait plusieurs idées pour son après-carrière dont une qui se détache du reste : le MMA.

Le pivot, récemment transféré chez les Hawks d'Atlanta, a déclaré au média letton Sportacentrs qu'il souhaiterait se mettre aux arts martiaux mixtes après sa carrière de basketteur. «Cet été, j'ai essayé le MMA, mais j'ai promis à l'un des clubs que je représente de ne pas m'y lancer durant ma carrière de basketteur. Je me réserve pour une carrière dans le MMA après ma carrière dans le basket», a déclaré Kristaps Porzingis.

Un GRAND fan de MMA

Celui qui guidera la Lettonie lors de cet EuroBasket 2025, organisé à domicile, a également déclaré sa flamme à ce sport dans lequel il a investi. «Le MMA est un sport qui me tient particulièrement à cœur, c'est mon préféré à regarder. C'est quelque chose qui me motive beaucoup, donc j'ai décidé de rejoindre un nouveau projet lié au MMA. Tout est encore en cours et dès que l'on approchera du résultat final, je vais pouvoir en dire davantage», a-t-il révélé.

Une transition qui semble tout de même surprenante au vu du physique des combattants de MMA, et encore plus en raison du passif de Kristaps Porzingis : durant ses 10 saisons passées en NBA, le Letton a subi de nombreuses blessures, dont une rupture du ligament interne au genou gauche en 2018, ce qui a grandement entravé son développement.