Liverpool – Bournemouth, 1ere journée de Premier League : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour la première journée du championnat anglais, Liverpool reçoit Bournemouth à 21 heures. Un match à suivre en direct sur les antennes de Canal+.

La Premier League est de retour. Ce vendredi a lieu le match d'ouverture du championnat d'Angleterre entre Liverpool et Bournemouth, à Anfield. Un choc à suivre sur les antennes de CANAL+.

Pour cette première rencontre de championnat, le précédent lauréat, Liverpool, tentera de rebondir après son récent échec lors du Community Shield, perdu aux tirs au but face à Crystal Palace. Les hommes d'Arne Slot, particulièrement attendus après un mercato XXL, affronteront l'une des équipes surprises de la saison 2024-2025 : Bournemouth.

Les Cherries semblent cependant affaiblis après avoir perdu trois de leurs défenseurs titulaires : Milos Kerkez, parti chez les Reds, justement, Dean Huijsen qui a pris la direction du Real ou encore Illya Zabarnyi, tout juste officiellement annoncé au PSG.

Ce samedi et ce dimanche auront lieu les neuf autres rencontres de la première journée de championnat outre-Manche. Le lendemain, Manchester City entrera notamment en lice en se déplaçant à Wolverhampton et dimanche aura lieu le choc du début de saison entre Manchester United et Arsenal. Tous ces matchs seront diffusés en direct et en intégralité sur les chaînes Canal+.

Programme TV

Liverpool-Bournemouth

1ere journée de Premier League

Vendredi 15 août

A suivre en direct à partir de 21h sur CANAL+