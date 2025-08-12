PSG : âge, club, parcours… Tout savoir sur Illya Zabarnyi, la nouvelle recrue parisienne

Après Lucas Chevalier, le PSG a officialisé l'arrivée du défenseur ukrainien Illya Zabarnyi. Voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle recrue du club de la capitale.

Après Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Presnel Kimpembe, le PSG étoffe sa charnière centrale avec l’arrivée du joueur ukrainien de 22 ans, IIlya Zabarnyi.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️



Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Un contrat de cinq ans l’attend dans la capitale. Le montant du transfert s’élève à 63 millions d’euros. Zabarnyi évoluera comme doublure du capitaine Marquinhos sur l’axe droit de la défense parisienne.

Un défenseur puissant et agressif

Formé au Dynamo Kiev, Ia nouvelle recrue a fait ses débuts en équipe première à seulement 17 ans. Défenseur puissant, à l’aise dans le jeu aérien et dans les relances, il a passé trois saisons dans son club formateur, avec lequel il a réalisé le doublé coupe-championnat en 2021.

En janvier 2023, il prend la direction de la Premier League et rejoint Bournemouth. Pendant trois saisons, le défenseur d’1m89 a démontré sa rigueur, son agressivité et son sens de l’anticipation sur les pelouses anglaises, des qualités appréciées par Luis Enrique, qui ont convaincu le coach espagnol de l’engager.



Un accord entre le PSG et le joueur avait déjà été trouvé en mai, laissant penser qu’il pourrait participer à la Coupe du monde des clubs. Le PSG, qui disputera mercredi prochain la Supercoupe d'Europe contre Tottenham, pourrait ainsi compter sur sa nouvelle recrue.