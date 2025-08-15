Rennes-Marseille, 1ere journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade Rennais affronte l'Olympique de Marseille à domicile, ce vendredi 15 août, en ouverture de la 1ere journée de Ligue 1.

Le football est de retour dans l'Hexagone. Ce vendredi, la saison 2025-2025 du Championnat de France va démarrer après un peu moins de trois mois de pause estivale.

Et le match d'ouverture de la Ligue 1 s'annonce alléchant puisque le Stade Rennais, qui affiche de sérieuses ambitions après un précédent exercice achevé à une 12e place décevante, va accueillir l'Olympique de Marseille.

Le club phocéen, dauphin du PSG la saison dernière, a été très actif sur le marché des transferts en recrutant notamment le Brésilien Igor Paxiao, un des joueurs à suivre cette année, l'ancien Parisien Timothy Weah, fils de l'illustre George Weah et Pierre-Emerick Aubameyang, de retour sur la Canebière après son départ en 2024.

Programme TV

Stade Rennais-Olympique de Marseille

1ere journée de Ligue 1

Vendredi 15 août

21h sur Ligue1+