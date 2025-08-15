Tennis : le Français Térence Atmane domine Holger Rune et retrouvera Jannik Sinner en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati

Le Français Térence Atmane a décroché son deuxième succès en deux jours contre un joueur du Top 10 mondial après sa victoire contre le Danois Holder Rune (6-2, 6-3) en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il est sur un nuage. Au lendemain de son premier succès contre un adversaire du Top 10 mondial en la personne du local Taylor Fritz, le Français Térence Atmane, 136e joueur mondial, a de nouveau frappé. Cette nuit, au Masters 1000 de Cincinnati, le tricolore de 23 ans a dominé largement le 9e au classement ATP Holger Rune (6-2, 6-3).

Atmane = THE MAN 🔥



The moment World No.136 Terence Atmane defeated Rune to become the first qualifier to reach the #CincyTennis semi-finals since 2015! pic.twitter.com/svq87YhYQJ — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2025

Face au Danois, le natif de Boulogne-sur-Mer, issu des qualifications, a livré une performance solide, s’appuyant notamment sur son puissant coup droit. Auteur de plusieurs breaks au cours de la partie, et malgré un léger trou d’air au début du second set, Térence Atmane a su maîtriser son adversaire pour s’offrir un nouveau succès de prestige en moins de 48h.

«Je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'il m'arrive. C'est insensé. C'est aussi beaucoup d'argent, ça va beaucoup m'aider pour ma carrière. C'est très important, je suis ému», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Une place dans le dernier carré contre Jannik Sinner

Avec près de 332.000 dollars empochés grâce à cette qualification dans le dernier carré du tournoi basé dans l’Ohio, Térence Atmane s’assure également un gain au classement ATP : 136e mondial avant les qualifications, il sera assuré d’entrer dans le Top 70.

Malheureusement pour lui, il devra tout de même passer par les qualifications à l'US Open car les classements pris en compte pour le dernier Majeur du circuit ATP sont ceux du 11 août.

Après avoir battu Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), le Français, qui n’avait jamais battu un adversaire issu du Top 20, va devoir se frotter à ce qui se fait de mieux sur le circuit masculin : l’Italien et numéro 1 mondial Jannik Sinner.

Celui qui domine le tennis mondial n’a aucune concurrence : invaincu depuis 25 matchs sur dur, il a balayé le Canadien Félix Auger-Aliassime en deux manches (6-0, 6-2).