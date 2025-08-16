Football : l’incroyable tifo du club de Sunderland pour son retour en Premier League (vidéo)

A l'occasion de la première journée de Premier League, Sunderland, club mythique d'Angleterre, célèbre son retour en première division. Pour l'occasion, le public du Stadium of Light s'est mis sur son trente-et-un.

Un retour en grande pompe. Pour leur premier match de Premier League depuis 2017, les joueurs de Sunderland ont été accueillis par un magnifique tifo, dans les tribunes de leur stade.

A l'occasion de la réception de West Ham (samedi 16 août, 16h), la ville de Sunderland était en fête. Cette première journée de Premier League sonnait le grand retour du club du nord-est de l'Angleterre parmi l'élite, après huit années en Championship, la deuxième division nationale. Les supporters du club rouge et blanc ont donc célébré ce grand jour en proposant un merveilleux tifo. L'ensemble du stade s'est paré de rouge et de blanc et une représentation exceptionnelle a été déployée dans un virage.

Spirit of Sunderland.



Ready for battle 🗡️ pic.twitter.com/F5SQVL4fGG — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 16, 2025

On a pu voir un chevalier transperçant un dragon à l'aide de son épée, symbole de courage et de détermination. Des valeurs qui seront chères aux Black Cats dans un championnat où le club promu aura fort à faire face à quelques unes des écuries les plus solides d'Europe. Un spectacle visuel qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, ce genre de travaux de fans étant de plus en plus rare dans les antres des clubs outre-Manche.

La rencontre entre Sunderland et West Ham est à suivre en direct et en intégralité, comme l'ensemble du championnat d'Angleterre, sur les antennes de Canal+.