Cyclisme : Fabio Jakobsen victime d'une fracture de la clavicule sur le Renewi Tour

Par Sacha Benichou
Le coureur cycliste néerlandais Fabio Jakobsen s'est fracturé la clavicule vendredi 22 août lors de la troisième étape du Tour du Benelux, a annoncé son équipe ce samedi.

Une nouvelle blessure pour le champion, cinq ans après sa terrible chute. L'équipe Picnic PostNL a annoncé ce samedi la blessure de son sprinteur Fabio Jakobsen, victime d'une chute survenue vendredi lors de la troisième étape du Renewi Tour.

D'après cette même source, le champion d'Europe 2022 a été opéré après sa violente glissade. Fabio Jakobsen va «maintenant se concentrer sur sa récupération dans les prochains jours» avant de se pencher «sur un plan pour qu’il reprenne l’entraînement complet».

Une terrible chute lors du Tour de Pologne

Cette nouvelle blessure intervient cinq ans après l'épouvantable chute lors du Tour de Pologne, durant laquelle sa tête avait violemment heurté le bitume, entraînant l'engagement de son pronostic vital.

A l'époque, il avait même été placé dans un coma artificiel avant d'être sauvé par les médecins, qui s'étaient employés durant plusieurs heures.

Victorieux à une seule reprise la saison dernière, sur une étape du Tour de Turquie, le Hollandais avait fait ses retours lors du Tour du Danemark, après une période perturbée par une circulation sanguine médiocre au printemps.

«Tu es un battant Fabio et nous sommes sûrs que tu te remettras vite de cette épreuve», a écrit son équipe dans un message publié sur X.

