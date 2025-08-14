Cyclisme : voici la récompense insolite offerte aux vainqueurs d'étapes durant l’Arctic Race of Norway

À l’Arctic Race of Norway, chaque vainqueur d’étape repart avec 50 kilos de saumon. Une tradition originale, qui a même vu un coureur remporter 100 kilos en franchissant en tête un classement de la montagne.

Sur l’Arctic Race of Norway, les victoires ont eu un parfum et un goût bien particulier. Sur la première étape, cette année, le Néo-Zélandais Corbin Strong a reçu 50 kilos de saumon offerts par l’entreprise BR Karlsen, partenaire de la course.

«J'ai reçu 50 kilos de saumon après ma victoire sur la première étape. Nous en avons déjà mangé hier soir avec le personnel et les autres coureurs. J'espère pouvoir mettre le reste dans mes bagages, car j'ai des amis à la maison qui seront ravis de le partager avec moi», a déclaré le coureur néo-zélandais à notre micro.

Le coureur a d'ailleurs précisé qu’il avait déjà demandé à l’organisation la manière dont les 50 kilos de poisson allaient être envoyés chez lui, les organisateurs ne pouvant pas lui remettre directement un tel volume.

Un autre lauréat, le Norvégien Morten Wang Baksaas, a, lui, remporté pas moins de 100 kilos de saumon lors de l’étape qui s’élançait d’Husoy.

Le prix récompensait le premier coureur à franchir la ligne du classement grimpeur. «Avec l’équipe de Norvège, nous sommes nombreux sur cette Arctic Race of Norway, je vais partager avec eux, chacun en aura une part. Je vais aussi partager avec ma famille», a-t-il expliqué à CNEWS.

Le Britannique Thomas Pidcock, vainqueur de la troisième étape, a, lui aussi, goûté à la tradition. «Winner winner, salmon for dinner (Vainqueur vainqueur, du saumon pour le dîner», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux après avoir triomphé de l'étape partie devant le siège de BR Karlsen.

La tradition n’est pas nouvelle : lors des précédentes éditions, le vainqueur du classement de la montagne repartait avec… 500 kilos de saumon.