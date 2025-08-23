Tour de l'Avenir : la révélation française Paul Seixas remporte le prologue à Tignes

Révélation du dernier Critérium du Dauphiné, où il a terminé huitième du classement général en juin dernier, Paul Seixas s'est imposé sur le prologue du Tour de l'Avenir ce samedi. Un succès qui lui permet d'endosser le maillot jaune.

Il est l'étoile montante du cyclisme français. Paul Seixas a remporté le prologue du Tour de l'Avenir samedi, en s'imposant avec sept dixièmes d'avance sur l'Italien Finn Lorenzo au terme de trois kilomètres de montée vers Tignes 1800.

Le Lyonnais de 18 ans, huitième du classement général du Dauphiné en juin derrière les stars du peloton professionnel, prend la tête du classement général du Tour de l'Avenir qui s'achèvera vendredi prochain.

Avec cette belle performance d'entrée, le troisième du dernier championnat de France du contre-la-montre arbore déjà la tunique jaune et prend quelques précieuses secondes d'avance sur ses principaux rivaux, notamment le Norvégien Jorgen Nordhagen, le Belge Jarno Widar et surtout l'Espagnol Pablo Torres.

Une semaine d'épreuves

Sur les deux prochaines étapes, réservées aux sprinteurs, Paul Seixas devra éviter les pièges avant de faire ses preuves en montagne jeudi, avec l'étape reine entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Tignes 2100.

Le lendemain, le Français devra maintenir son niveau avec deux étapes le même jour : une boucle de 41,6 km autour de la Rosière le matin, et un nouveau contre-la-montre sur la montée de La Rosière (10,4 km à 6,6 %) en guise d'épilogue décisif l'après-midi.