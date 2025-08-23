Toute l’actu en direct 24h/24
UFC Shanghaï : le KO puissant infligé par Charles Johnson à Lone'er Kavanagh (vidéo)

L'Américain a récupéré le bonus de la «performance de la nuit». [Capture d'écran X @UFCFRA]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

Combat figurant sur la carte préliminaire de l'UFC Shanghaï, le duel entre Charles Johnson et Lone'er Kavanagh a offert un KO impressionnant.

Le «prospect killer» a encore frappé. Combat de la carte préliminaire de cet UFC Shanghaï, l'affrontement entre l'Anglais Lone'er Kavanagh et l'Américain Charles Johnson a tourné en faveur de ce dernier.

Alors qu'il était invaincu chez les professionnels avant le combat de ce samedi, qui s'est déroulé en Chine, l'Anglais a subi un terrible KO de la part de Charles Johnson : un coup du droit pour sonner Lone'er Kavanagh, avant un ground-and-pound pour mettre fin au combat. 

L'UFC Paris, prochain grand rendez-vous

Malgré une victoire dès le milieu du deuxième round et un premier round qui aurait été concédé à son adversaire du jour, l'Américain a obtenu le bonus de la «performance de la nuit». 

Le prochain grand rendez-vous de l'UFC aura lieu le 6 septembre prochain, à l'Accor Arena de Paris, dans le cadre de l'UFC Paris avec une affiche de choc entre Nassourdine Imavov et Caio Borralho.

UFCMMAKOVidéoSport

