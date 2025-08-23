UFC Shanghaï : le KO puissant infligé par Charles Johnson à Lone'er Kavanagh (vidéo)

Combat figurant sur la carte préliminaire de l'UFC Shanghaï, le duel entre Charles Johnson et Lone'er Kavanagh a offert un KO impressionnant.

Le «prospect killer» a encore frappé. Combat de la carte préliminaire de cet UFC Shanghaï, l'affrontement entre l'Anglais Lone'er Kavanagh et l'Américain Charles Johnson a tourné en faveur de ce dernier.

Oh la patate 🤯@innerGmma_ufc s'impose par KO au deuxième round



📺 Regardez les prelims de l’#UFCShanghai EN DIRECT sur UFC Fight Pass pic.twitter.com/3FcYzLT3SQ — UFC France (@UFCFRA) August 23, 2025

Alors qu'il était invaincu chez les professionnels avant le combat de ce samedi, qui s'est déroulé en Chine, l'Anglais a subi un terrible KO de la part de Charles Johnson : un coup du droit pour sonner Lone'er Kavanagh, avant un ground-and-pound pour mettre fin au combat.

Another angle of the KO shows why Charles Johnson is the true prospect killer.



He finishes Lonny Kavanagh after the gas tank emptied around the 7 minute mark. Respect earned. #MMA#UFC#UFCShanghaipic.twitter.com/8opTEBwWfj — The Fight Scene (@TheFight_Scene) August 23, 2025

L'UFC Paris, prochain grand rendez-vous

Malgré une victoire dès le milieu du deuxième round et un premier round qui aurait été concédé à son adversaire du jour, l'Américain a obtenu le bonus de la «performance de la nuit».

Le prochain grand rendez-vous de l'UFC aura lieu le 6 septembre prochain, à l'Accor Arena de Paris, dans le cadre de l'UFC Paris avec une affiche de choc entre Nassourdine Imavov et Caio Borralho.