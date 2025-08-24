Vuelta : la course junior annulée après la mort d'un cycliste de 17 ans

L'édition junior de la Vuelta a été annulée par les instances du cyclisme après la mort samedi d'un cycliste de 17 ans, survenue au cours de la deuxième étape, à la suite d'une chute massive.

La course endeuillée. Tandis que la Vuelta s’est élancée ce samedi pour les cyclistes professionnels, la course junior avait débuté ce vendredi pour trois jours. Au cours de la deuxième étape de la Vuelta Junior Ribera del Duero, près d'une vingtaine de coureurs ont chuté samedi, dont Iván Melanquez Luque.

Le coureur de la Tenerife-Cabberty U19 Team a été victime d’une chute lors de l’étape reine, entre Langa de Duero et Laguna Negra. Dans cet incident massif, pas moins de 18 cyclistes ont été transportés à l’hôpital, dont trois dans un état grave. Le centre hospitalier a ensuite annoncé le décès du jeune homme, originaire d’Espagne.

La @VueltaRibera suspende todas las actividades por el fallecimiento de un corredor.

Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a los familiares, amigos y compañeros del deportista.

Mañana, a las 10:30 h, nos reuniremos en la plaza de la Hispanidad de Aranda a rendirle homenaje pic.twitter.com/MSzo7QHY31 — Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero (@VueltaRibera) August 23, 2025

Sur son compte X, la Vuelta Junior a annonce : «La Vuelta Ribera suspend toutes ses activités en raison du décès d'un coureur. Nous adressons toute notre affection et notre soutien à la famille, aux amis et aux collègues du sportif. Ce dimanche, à 10h30, nous nous réunirons sur la place de la Hispanidad à Aranda pour lui rendre hommage».

Après cette annonce, les instances ont décidé d'annuler la course. Ainsi, les jeunes coureurs n'ont pas pris le départ de l’ultime étape, ce dimanche. Du côté des seniors, un hommage a été rendu au jeune homme avant le départ de la deuxième étape de la boucle espagnole.

Un minuto de silencio por Iván Meléndez Descansa en Paz



A minute of silence for Iván Meléndez Rest in Peace pic.twitter.com/MauEAdhii9 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Le cyclisme junior de nouveau endeuillé

Tandis que le monde du cyclisme poursuit ses progrès fulgurants en matière de performance et de vitesse, le niveau de danger s’accroît tout autant. Même si les chutes entraînent le plus souvent de vilaines blessures, les accidents mortels restent rares au niveau professionnel.

Cependant, les jeunes cyclistes sont plus exposés aux chutes violentes dans le peloton. Cet été, l’Italien de 19 ans, Samuele Privitera, a perdu la vie lors du Tour du Val d’Aoste, en Italie. L’an dernier, le Norvégien André Drege est décédé des suites de blessures survenues lors d’une chute en pleine descente de col, sur le Tour d’Autriche. Plus récemment, au cours des Championnats du monde à Zurich, la Suissesse Muriel Furrer s’est éteinte après une chute lors de la course en ligne espoirs.

Le cyclisme, malgré ses avancées technologiques et ses performances toujours plus impressionnantes, attire les critiques, notamment en raison du manque de protection face à des vitesses de plus en plus élevées.