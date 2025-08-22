Vuelta 2025 : Favoris, parcours, Français en lice... les informations à savoir avant le Grand Départ

La Vuelta s'élancera d'Italie pour la première fois de son histoire cette année. Du 23 août au 14 septembre, les coureurs devront affronter les 3.151km d'un parcours exigeant. Favoris, tracé, Français en lice, voici ce qu'il faut savoir pour cette 80e édition.

Moins d’un mois après l’arrivée du Tour de France, les cadors du peloton se retrouvent en Espagne pour la Vuelta 2025, disputée du 23 août au 14 septembre. Long de 3.151 km entre Turin (Italie) et Madrid, le parcours mènera les coureurs à travers quatre pays, Italie, France, Andorre et Espagne, avec un menu relevé durant 21 étapes.

Tadej Pogačar a décidé de faire l’impasse au seul Grand Tour manquant à son palmarès. Le champion slovène a opté pour l'exigeant championnat du monde de cyclisme disputé sur les pentes du Rwanda, le championnat d'Europe en France et les classiques de fin de saison (Tour de Lombardie, Grand Prix de Québec).

Jonas Vingegaard, candidat naturel au maillot rouge

Jonas Vingegaard s’avance donc comme le grand favori de cette Vuelta. Le Danois, deux fois vainqueur du Tour de France et dauphin du Slovène en juillet, visera un premier sacre en Espagne après sa 2e place en 2023 derrière son équipier Sepp Kuss. Le spécialiste des courses par étapes sera épaulé par une équipe impressionnante (Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Wilco Keldermann).

Face au grimpeur de Visma-Lease a Bike, l’UAE Team Emirates – XRG misera sur un duo. Juan Ayuso et Joao Almeida se partageront le leadership. Une tactique déjà éprouvée lors du Tour d'Italie cette année, mais qui a accouché d'un camouflet avec l'abandon de Juan Ayuso et d'une seconde place ô combien frustrante pour Isaac Del Toro après 11 jours en possession du maillot rose.

Les deux coureurs ne sont pas de grands amis. Cette tension avait éclaté durant l'étape du Galibier lors du Tour de France 2024. Juan Ayuso, peu enclin à oeuvrer comme équipier, avait refusé de prendre son relais au sein du train d'UAE, provoquant la colère de son équipier portugais. Les premières étapes de montagne devraient dessiner la hiérarchie entre les deux coureurs.

Les candidats à un bon classement général seront nombreux. Parmi eux, Egan Bernal, auteur d'un Giro convaincant, Thomas Pidckock, en vue lors de l'Arctic Race of Norway, Félix Gall, 5e du Tour de France 2025, Mikel Landa, malheureux sur le Giro avec un abandon précoce, et surtout Giulio Ciccone, en grande forme en août, tenteront de se hisser sur le podium final.

Pour les arrivées en sprint, cela devrait se résumer à un duel entre Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), car ces deux coureurs semblent sans concurrence face à la start-list.

Les Français présents

Côté tricolore, 20 Français seront présents au départ de Turin. Guillaume Martin et David Gaudu seront les atouts de la Groupama-FDJ pour chasser une victoire d'étape et viser un top 10 au général. Le jeune Léo Bisiaux sera à suivre au classement du meilleur jeune pour la Decathlon AG2R La Mondiale.

Valentin Paret-Peintre, après sa splendide victoire au Mont Ventoux en juillet, devra accompagner au mieux son leader Mikel Landa. Bryan Coquard et Axel Zingle devront se frayer un passage lors des rares étapes propices à un sprint.

Les spécialistes de l'effort solitaire, Rémi Cavagna et Bruno Armirail, pourront pleinement s'exprimer avec deux contre-la-montre, un individuel de 27,2km lors de la 18e étape, et un par équipe de 24,1km lors de 5e étape.

Un tracé international et exigeant

Le parcours comprend 5 étapes de plat, 8 de moyenne montagne, 6 de haute montagne, un chrono individuel et un par équipes. Après un départ à Turin, les coureurs passeront par les Alpes françaises dès la 4e étape, avec les cols du Montgenèvre et du Lautaret.

La suite mènera le peloton vers Andorre pour emprunter les Pyrénées, avant l’incontournable et terrible Angliru lors de la 13e étape où la pente se courbera jusqu'à 23,5% ! Cette étape reine sera aussitôt suivi de l'Alto de la Farrapona lors de la 14e étape.

La Bola del Mundo sera l'ultime difficulté majeure cette Vuelta lors de la 20e étape. Avec 12,5km d'ascension à 8,5%, le porteur du maillot rouge pourrait y être renversé avec trois derniers kilomètres à 12,5% pour en finir.

Le suspense devrait donc durer jusqu’à la 20e étape, particulièrement redoutable avec cinq ascensions et plus de 4.200 mètres de dénivelé, avant l’arrivée finale dans les rues de Madrid.