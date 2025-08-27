Rugby : un ancien joueur néo-zélandais retrouvé mort à 39 ans, la piste du suicide privilégiée

L’ancien joueur néo-zélandais Shane Christie, qui avait mis un terme à sa carrière en 2017, a été retrouvé mort, ce mercredi, à l’âge de 39 ans. La piste du suicide est privilégiée.

Le rugby néo-zélandais pleure l’un de ses anciens joueurs. Shane Christie, qui avait mis un terme à sa carrière en 2017, est décédé, ce mercredi, à l’âge de 39 ans. Alors que le corps sans vie de l’ancien troisième ligne a été retrouvé dans la matinée par la police, la piste du suicide est privilégiée, selon le New Zealand Herald.

Highlander #212 – Shane Christie



It is with deep sadness that we acknowledge the passing of Shane Christie. Shane played from 2014-17 and returned as a coach in 2021-22. Our thoughts are with his whānau, friends, and the wider rugby community.



Moe mai rā, Shane🕊 pic.twitter.com/PQukEl96UH — Highlanders (@Highlanders) August 27, 2025

Passé par Tasman et les Highlanders avant de devenir entraîneur, Shane Christie a connu une carrière marquée par de multiples commotions cérébrales. Après avoir raccroché ses crampons, il a d’ailleurs régulièrement souffert de maux de tête persistants, de pertes de mémoire, de troubles de la vision et de la parole. En raison de ces symptômes persistants, il pensait souffrir d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC). Une maladie cérébrale dégénérative liée à plusieurs traumatismes crâniens.

Avant de mourir, il avait également plaidé en faveur d'une étude plus approfondie des liens entre commotion cérébrale et lésions cérébrales à long terme, devenant l’un des portes paroles de cette cause. Ami proche de Billy Guyton, lui aussi victime de commotions et décédé en 2023 avant que des analyses révèlent qu’il souffrait d’ECT, Shane Christie avait aussi fait part de son attention de léguer son cerveau à des chercheurs pour alerter sur les risques des commotions cérébrales et «soutenir la recherche» en Nouvelle-Zélande.