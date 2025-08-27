Toute l’actu en direct 24h/24
Rugby : un ancien joueur néo-zélandais retrouvé mort à 39 ans, la piste du suicide privilégiée

Shane Christie avait mis un terme à sa carrière en 2017. Shane Christie avait mis un terme à sa carrière en 2017. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’ancien joueur néo-zélandais Shane Christie, qui avait mis un terme à sa carrière en 2017, a été retrouvé mort, ce mercredi, à l’âge de 39 ans. La piste du suicide est privilégiée.

Le rugby néo-zélandais pleure l’un de ses anciens joueurs. Shane Christie, qui avait mis un terme à sa carrière en 2017, est décédé, ce mercredi, à l’âge de 39 ans. Alors que le corps sans vie de l’ancien troisième ligne a été retrouvé dans la matinée par la police, la piste du suicide est privilégiée, selon le New Zealand Herald.

Passé par Tasman et les Highlanders avant de devenir entraîneur, Shane Christie a connu une carrière marquée par de multiples commotions cérébrales. Après avoir raccroché ses crampons, il a d’ailleurs régulièrement souffert de maux de tête persistants, de pertes de mémoire, de troubles de la vision et de la parole. En raison de ces symptômes persistants, il pensait souffrir d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC). Une maladie cérébrale dégénérative liée à plusieurs traumatismes crâniens. 

L'équipe de France a largement battu l'Italie pour son entrée dans la compétition.
Avant de mourir, il avait également plaidé en faveur d'une étude plus approfondie des liens entre commotion cérébrale et lésions cérébrales à long terme, devenant l’un des portes paroles de cette cause. Ami proche de Billy Guyton, lui aussi victime de commotions et décédé en 2023 avant que des analyses révèlent qu’il souffrait d’ECT, Shane Christie avait aussi fait part de son attention de léguer son cerveau à des chercheurs pour alerter sur les risques des commotions cérébrales et «soutenir la recherche» en Nouvelle-Zélande.

Dernières actualités