Aviron : trois frères écossais viennent d'achever la traversée du Pacifique en 139 jours

Ewan, Jamie et Lachlan MacLean, trois frères écossais, sont arrivés samedi à Cairns (Australie) au bout d'un périple qui les a vus traverser l'océan Pacifique, sans rame ni assistance, en 139 jours, un record.

Cent trente-neuf jours, 5 heures et 52 minutes plus tard, les frères MacLean ont achevé leur périple, au son des cornemuses à Cairns, en Australie. Les trois rameurs écossais, qui s'étaient élancés de Lima (Pérou) ont signé la traversée de l’océan Pacifique sans escale, sans assistance et uniquement à la force humaine la plus rapide de l’histoire.

A bord de leur dériveur en carbone, Ewan, Jamie et Lachlan effacent des tablettes le record détenu par le Russe Fyodor Konyukhov en 2014 (160 jours). Et les premiers à avoir été mis au courant ont été leurs abonnés. Dès leur arrivée, les trois frères ont annoncé la nouvelle aux 167.000 curieux qui ont suivi leur traversée sur Instagram.

«Après 139 jours en mer, nous sommes enchantés d'être de retour sur terre, et de retrouver famille et amis», ont-ils réagi tout sourire malgré une apparente fatigue.

Près d'un million d'euros récoltés

Il faut dire que la traversée du Pacifique aura été éreintante. Au bord de l'épuisement, ils ne pouvaient compter que sur leur mental et leurs réserves de nourriture lyophilisée qui fondaient dangereusement au fil des jours. «Je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi difficile, raconte Ewan. Il y a eu d'innombrables revers à surmonter, certains nous laissant perdus, mais nous nous sommes toujours soutenus les uns les autres».

Outre la prouesse sportive, Ewan, Jamie et Lachlan, tous trois originaires d’Edimbourg, ont profité de leur expédition pour tenter de lever un million de livres sterling (environ 1,15 million d’euros) afin de financer des projets d’accès à l’eau potable à Madagascar pour 40.000 personnes. Samedi, ils venaient de dépasser les 800.000 livres (924.000 euros) alors que les dons affluaient encore toutes les minutes.