CHAN 2025 : le but exceptionnel d'Oussama Lamlioui pour offrir la victoire au Maroc en finale (vidéo)

L'attaquant marocain Oussama Lamlioui s'est fait remarquer contre Madagascar en inscrivant un but exceptionnel à près de 40 mètres de buts en finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Un but d'anthologie pour le sacre ultime. Opposé à Madagascar en finale du Championnat d'Afrique des Nations, le Maroc s'est imposé sur le score de 3 buts à 2.

Un succès qui a notamment été permis par un but d'exception d'Oussama Lamlioui. Le natif de Casablanca, évoluant au RS Berkane, a délivré les Lions de l'Atlas avec une frappe de près de 40 mètres qui a trouvé le chemin des filets adverses à la 80e minute.

Omupiira Guwedde MOROCCO Ye Muwanguzi...

FT: Madagascar 2 - 3 Morocco

Avec ce but et ce succès final, le Maroc vient de décrocher, au Kenya, son 3e titre au Championnat d'Afrique des Nations. Une compétition réservée uniquement aux joueurs évoluant sur le continent africain.