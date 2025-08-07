CHAN 2025 : combien le vainqueur du Championnat d’Afrique des nations touchera-t-il ?

Le CHAN, le Championnat d’Afrique des nations, se déroule jusqu’au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le vainqueur repartira avec une belle dotation.

Un tournoi qui peut rapporter gros. L’actuelle édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), qui se poursuit jusqu’au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, offrira au grand vainqueur un chèque de 3,5 millions de dollars, soit 3 millions d’euros.

La CAF avait augmenté son prize money (dotation) de 32% passant à 10,4 millions de dollars (8,9 millions d’euros). Au minimum, une équipe participante et qui serait éliminée dès la phase de poules touchera 200.000 dollars (171.400 euros).

La dotation du CHAN 2025

Vainqueur : 3,5 millions de dollars (3 millions d’euros)

Finaliste : 1,2 million de dollars (1,02 millions d’euros)

Troisième : 700.000 dollars (600.134 euros)

Quatrième : 600.000 dollars (514.401 euros)

Quarts de finaliste : 450.000 dollars (385.800 euros)

Participant : 200.000 dollars (171.400 euros)