Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

UTMB 2025 : le Britannique Tom Evans remporte l'épreuve pour la première fois de sa carrière

Le Britannique a décroché son premier succès sur l'Ultra-trail du Mont-Blanc. [JEFF PACHOUD / AFP]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

Le Britannique Tom Evans a remporté la 22e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), ce samedi 30 août, à l'issue d'une course dantesque marquée par les intempéries.

Une victoire pour l'histoire. Après un effort exceptionnel durant 19 heures,18 minutes et 58 secondes, le Britannique Tom Evans, 33 ans, a franchi la ligne d'arrivée de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, triomphant de la nature et de ses adversaires. 

Celui qui a été officier de l'armée britannique s'est montré très ému à son arrivée, s'emparant d'un drapeau de l'Union Jack et effectuant un salut militaire avant de franchir la ligne d'arrivée et de rejoindre son entourage.

Les conditions difficiles dans la nuit, avec beaucoup de vent et des températures ressenties allant jusqu'à -7 °C en altitude, ont poussé les organisateurs à raccourcir le parcours, en supprimant un passage périlleux avant le lac Combal.

Troisième en 2022, Tom Evans est resté dans le groupe de tête tout le début de course, avant d'accélérer dans le Grand Col Ferret, l'une des difficultés majeures du parcours, qui a traversé la France, la Suisse et l'Italie.

Pas de Français sur le podium, une première depuis 15 ans

Rompu aux conditions engagées, le Britannique a devancé l'Américain Ben Dhiman (19:51'37") et le Britannique Josh Wade (20:05'06"), qui complètent un podium sans Français : il s'agit d'une première depuis 2010.

Le premier Tricolore est Thibaut Garrivier, qui termine au pied du podium avec un temps de 20:20'25", tandis qu'un autre coureur français favori pour la victoire finale, François d'Haene, a abandonné au beau milieu de la nuit après 7h35 de course, juste avant le ravitaillement situé près du lac Combal.

Sur le même sujet UTMB 2025 : qui est François D'Haene, l'ultra-trailer légendaire qui pourrait battre un nouveau record pour cette nouvelle édition ? Lire

Course longue de 174 km et avec 9.900 m de dénivelé positif, l'Ultra-trail du Mont-Blanc est l'un des quatre monuments de la discipline, avec la Western States et la Hardrock 100 (États-Unis), ainsi que le Grand Raid de la Réunion.

SportUltra trailMont-BlancUTMB

À suivre aussi

Badminton : la paire Gicquel/Delrue apporte la première médaille mondiale en double à la France
Cyclisme : tout savoir sur Paul Seixas, vainqueur du Tour de l'Avenir et grand espoir du vélo français
UTMB 2025 : le favori François D'Haene contraint d'abandonner après une blessure

Ailleurs sur le web

Dernières actualités