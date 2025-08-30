UTMB 2025 : le Britannique Tom Evans remporte l'épreuve pour la première fois de sa carrière

Le Britannique Tom Evans a remporté la 22e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), ce samedi 30 août, à l'issue d'une course dantesque marquée par les intempéries.

Une victoire pour l'histoire. Après un effort exceptionnel durant 19 heures,18 minutes et 58 secondes, le Britannique Tom Evans, 33 ans, a franchi la ligne d'arrivée de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, triomphant de la nature et de ses adversaires.

🏃 TOM EVANS GRAND VAINQUEUR DE L'UTMB 2025 ! Le Britannique s'impose en 19h18'56"#UTMB2025pic.twitter.com/cCRqDNH86j — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 30, 2025

Celui qui a été officier de l'armée britannique s'est montré très ému à son arrivée, s'emparant d'un drapeau de l'Union Jack et effectuant un salut militaire avant de franchir la ligne d'arrivée et de rejoindre son entourage.

Les conditions difficiles dans la nuit, avec beaucoup de vent et des températures ressenties allant jusqu'à -7 °C en altitude, ont poussé les organisateurs à raccourcir le parcours, en supprimant un passage périlleux avant le lac Combal.

Troisième en 2022, Tom Evans est resté dans le groupe de tête tout le début de course, avant d'accélérer dans le Grand Col Ferret, l'une des difficultés majeures du parcours, qui a traversé la France, la Suisse et l'Italie.

Pas de Français sur le podium, une première depuis 15 ans

Rompu aux conditions engagées, le Britannique a devancé l'Américain Ben Dhiman (19:51'37") et le Britannique Josh Wade (20:05'06"), qui complètent un podium sans Français : il s'agit d'une première depuis 2010.

🏃 Ben Dhiman termine deuxième de l'UTMB derrière Tom Evans ! #UTMB2025pic.twitter.com/760NsRmbbX — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 30, 2025

Le premier Tricolore est Thibaut Garrivier, qui termine au pied du podium avec un temps de 20:20'25", tandis qu'un autre coureur français favori pour la victoire finale, François d'Haene, a abandonné au beau milieu de la nuit après 7h35 de course, juste avant le ravitaillement situé près du lac Combal.

Course longue de 174 km et avec 9.900 m de dénivelé positif, l'Ultra-trail du Mont-Blanc est l'un des quatre monuments de la discipline, avec la Western States et la Hardrock 100 (États-Unis), ainsi que le Grand Raid de la Réunion.