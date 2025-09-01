Golf : Comment l'île Maurice est-elle devenue le nouveau paradis des pratiquants ?

Pays réputé auprès des touristes, l'île Maurice a développé son statut de terre de golf en devenant un nouveau terrain de jeu pour les adeptes de la discipline, aussi bien chez les amateurs que chez les professionnels.

Ses plages de sable blanc et fin, ses eaux turquoises ou encore son multiculturalisme... Au fil des années, l'île Maurice s'est forgée une réputation de destination touristique de rêve. Mais depuis peu, «la perle de l'océan Indien» est devenue une destination de choix pour les amateurs de la petite balle blanche.

Située à près de 8.500 kilomètres de la France métropolitaine, Maurice a développé, au fil du temps, sa culture du golf, héritée du passage colonial britannique au 19e et 20e siècle.

Si certains parcours, à l'image du Mauritius Gymkhana Club de Vacoas, figurent parmi les plus anciens de l'hémisphère Sud, d'autres font preuve d'une certaine modernité, au point où certains greens mauriciens respectent les normes de l'United States Golf Association (USGA). De quoi leur permettant d'accueillir des tournois de renommée mondiale du PGA Tour et du circuit européen.

Un terrain de jeu entre l'Afrique et l'Asie

C'est le cas des Legend et Links Golf Courses de l'hôtel Constance Belle Mare, situé dans le nord-est du pays. Cet hôtel de luxe, qui accueille déjà le MCB Tour Championship, accueillera sur ses parcours de golf près de 120 joueuses professionnelles à l'occasion de la première édition du MCB Ladies Classic Mauritius.

© Constance Hotels &amp;amp; Resorts

Prévu du 1er au 3 mai 2026 sur le parcours Legend, ce tournoi de classe mondiale sera le premier événement du Ladies European Tour à être disputé dans l'océan Indien et représentera un véritable enjeu pour les athlètes : 400.000 euros seront en jeu, ainsi que des points pour le classement mondial.

Comme indiqué par le ministère du Tourisme à CNEWS, «le golf représente un aspect de plus en plus important de la stratégie nationale en matière de tourisme». Selon les données fournies par ce dernier, le pays accueille entre 50.000 et 55.000 adeptes de golf chaque année sur son territoire, avec des durées de séjour supérieures à la moyenne.

Une donnée non négligeable pour l'île Maurice, puisque près de 1,4 millions de touristes ont été recensés en 2024. Et pourtant, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), organe de promotion du ministère et du gouvernement mauricien, a pour objectif, dans les années à venir, d'augmenter le nombre de visiteurs liés au golf d'environ 20% d'ici 2028.

L'argent, une barrière toujours importante pour les locaux

Outre l'accueil de plusieurs tournois comme le MCB Ladies Classic, le MCB Legends Tour, qui verra s'affronter des légendes du green du 7 au 9 décembre prochain, ou encore l'AfrAsia Mauritius Open, un tournoi comptant pour le circuit européen avec une dotation de 1,5 million de dollars, les instances mauriciennes misent sur le local avec un soutien apporté aux tournois amateurs disputés au cours de l'année sur l'île.

De plus, les amateurs de golf installés à Maurice peuvent bénéficier des mesures prises par le gouvernement et la Mauritius Golf Federation visant à rendre cette discipline, souvent perçue comme un «sport de riche», plus accessible : selon les données de la fédération nationale de golf, le prix d'obtention d'une licence annuelle tourne aux alentours de 2.500 roupies, soit une cinquantaine d'euros.

Malgré un coût d'adhésion peu élevé, ceux sur le matériel nécessaire pour la pratique du golf restent tout de même importants à l'échelle locale : l'achat de clubs de golf, même à bas prix, peut grimper jusqu'à 6.000 roupies, soit 112 euros. Ce tarif, constaté sur plusieurs enseignes locales, équivaut à un quart du salaire moyen d'un Mauricien.

En plus des frais d'inscription aux tournois, qui peuvent s'accumuler pour celles et ceux souhaitant obtenir un classement, cela représente un coût conséquent et qui peut freiner l'essor local autour d'un sport en plein développement auprès de la population.