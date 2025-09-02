Football : pourquoi le Brésilien Robinho va-t-il rester en prison après sa condamnation pour viol ?

Le Brésilien Robinho, ancien joueur de football, va rester en prison au Brésil a annoncé lundi soir la Cour suprême du pays.

Il reste derrière les barreaux. L’ex-footballeur brésilien Robinho restera en prison au Brésil où il purge une peine de neuf ans de prison pour viol collectif, après le rejet lundi par la Cour suprême d'un recours visant à obtenir sa libération.

L’ancien joueur du Real Madrid et Manchester City notamment est incarcéré depuis mars 2024 dans la prison de Tremembé, à 150 km de Sao Paulo (Sud-Est). Il a été reconnu coupable du viol en réunion d'une jeune Albanaise qui fêtait ses 23 ans dans une boîte de nuit de Milan, en Italie.

Les faits remontent à 2013, époque où il évoluait au Milan AC. Condamné en 2017, sa peine a été confirmée par la Cour de cassation d'Italie en janvier 2022.

plusieurs recours pour annuler son incarcération

La Constitution brésilienne ne permet pas l'extradition de ses ressortissants. Lorsque l'ancien joueur était rentré au Brésil au moment du procès en Italie en 2017, la justice italienne avait donc réclamé que Robinho purge sa peine dans son pays natal. Une demande que le Tribunal supérieur de justice (STJ) de Brasilia a accepté.

Robson de Souza, de son vrai nom, s'est alors rendu aux autorités brésiliennes. Ses avocats avaient déposé plusieurs recours pour tenter de faire annuler son incarcération.

L'ancien footballeur a toujours clamé son innocence, attribuant sa condamnation au «racisme». En novembre, la Cour suprême avait déjà confirmé à la majorité la validité du transfert de la peine au Brésil.

Elle a désormais rejeté les «embargos de déclaration», un recours visant à clarifier les décisions judiciaires. La défense de l'ex-attaquant de 41 ans a fait valoir que le STJ n'avait pas correctement pris en compte un vote divergent sur l'application de la loi sur l'immigration entre l'Italie et le Brésil. Cette règle avait permis la validation de la condamnation.