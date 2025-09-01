Football : voici les 10 transferts les plus marquants de l'été 2025

Chaque été, les plus grands clubs du monde travaillent en coulisses pour améliorer leur effectif. Cette saison encore, de nombreuses acquisitions ont fait parler dans le monde du ballon rond. Voici les 10 transferts les plus remarquables de ce mercato estival 2025.

Des affaires en or. Certaines équipes n'ont pas hésité à dépenser des sommes conséquentes pour s'attacher les services de joueurs clés pour renforcer leurs effectifs. Florian Wirtz, Lucas Chevalier, Kevin de Bruyne ou encore Rayan Cherki ont notamment fait parler d'eux sur le marché des transferts.

Florian Wirtz (125 millions d'euros, du Bayer Leverkusen à Liverpool)

Florian Wirtz n'avait connu qu'un seul club : le Bayer Leverkusen (196 matchs) © Icon Sport

Un coup rondement mené pour Liverpool. Très tôt dans cette fenêtre estivale, le club de la Mersey a dépensé la coquette somme de 125 millions d'euros (hors bonus) pour recruter le jeune allemand de Leverkusen. Pas encore à son avantage sous la tunique rouge, le meilleur joueur de Bundesliga en 2023-2024 et 2024-2025 renforce la ligne de milieux de terrains offensifs de Liverpool, qui tente notamment de défendre son titre en Premier League cette saison.

Il a depuis été rejoint, en toute fin de mercato, par Alexander Isak, dont l'arrivée a été beaucoup plus difficile pour les Reds : après d'âpres négociations, ils on finit par faire plier Newcastle grâce à une offre de 150 millions d'euros.

Rayan Cherki (36,5 millions d'euros, de l'Olympique Lyonnais à Manchester City)

En 6 saisons, le Français a inscrit 29 buts avec l'OL © Icon Sport

Manchester City a fait peau neuve cet été. À l'issue d'un exercice 2024-2025 décevant, Pep Guardiola et les dirigeants des Sky Blues ont décidé de se montrer très actifs sur le marché. Au rayon des arrivées, le Français Rayan Cherki a été l'un des noms les plus populaires des fans du club anglais.

Le jeune Français, qui a également montré ses qualités sous le maillot de l'équipe nationale en fin de saison dernière, tentera de gagner sa place dans la liste pour la prochaine Coupe du Monde, malgré une blessure à la cuisse qui l'éloignera des terrains en septembre et en octobre. Il sera notamment épaulé par les autres recrues phares du mercato de Manchester City : Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, Gianluigi Donnarumma ou encore James Trafford.

Viktor Gyökeres (65 millions d'euros, du Sporting CP à Arsenal)

La saison dernière, le buteur suédois a été meilleur buteur d'Europe avec un total de 54 buts © Icon Sport

Les plus grands clubs anglais n'ont pas lésiné sur les dépenses. Pour s'offrir le numéro 9 qui lui manquait tant, Arsenal a donc fait le choix de Viktor Gyökeres, international suédois de 27 ans. Celui qui a démontré toute son adresse devant les buts cette saison en inscrivant 6 buts en 8 matchs en Ligue des champions.

Après avoir remporté deux fois de suite le championnat du Portugal avec le Sporting, il espère aider Arsenal à glaner son premier titre national depuis 2003. Les canonniers ont aussi déboursé de grosses sommes pour finaliser les transferts d'Eberechi Eze (65 millions d'euros), Martin Zubimendi (60 millions d'euros), Noni Madueke (55 millions d'euros) et Piero Hincapié (52 millions d'euros).

Dean Huijsen (62,5 millions d'euros, de Bournemouth au real Madrid)

Pour s'attacher les services du jeune espagnol, la Casa Blanca a déboursé 62,5 millions d'euros © Icon Sport

En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone ont plutôt misé sur la continuité et ont réalisé un mercato assez calme. Le club de la capitale n'a néanmoins pas oublié de se renforcer au poste de défenseur central, où il a connu quelques déboires à cause de multiples blessures l'an dernier.

De leur côté, leurs rivaux catalans du FC Barcelone n'ont pas non plus montré une grande activité, ne réalisant aucune acquisition majeure avec l'arrivée, en prêt, de l'Anglais Marcus Rashford.

Lucas Chevalier (du LOSC au PSG)

Lucas Chevalier a déjà remporté un titre avec le PSG © Icon Sport

C'est un feuilleton auquel on ne s'attendait pas. Après une excellente saison, Gigio Donnarumma n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique à l'issue de la Coupe du monde des clubs. Rapidement, le club de la capitale a jeté son dévolu sur le portier du LOSC, Lucas Chevalier, qui n'a pas tardé à rejoindre les champions d'Europe et leur a même permis de remporter un nouveau titre, la Supercoupe de l'UEFA. De son côté, Gianluigi Donnarumma a cédé aux sirènes de l'Angleterre, où Pep Guardiola et Manchester City avaient fait de lui leur priorité.

Benjamin Sesko (de Leipzig à Manchester United)

Benjamin Sesko fait partie d'un trio de recrues très attendues à Old Trafford © Icon Sport

A l'image de Benjamin Sesko, Manchester United n'a pas hésité à dépenser pour se montrer à la hauteur de ses objectifs pour la saison à venir. Le club mancunien a d'abord fait venir Matheus Cunha, pour 74 millions d'euros, depuis Wolverhampton, puis Bryan Mbeumo, pour une somme similaire, qui évoluait à Brentford.

De quoi largement dynamiser son secteur offensif. Mais dans un dernier temps, l'équipe de Ruben Amorim s'est renforcée au poste de numéro 9, en recrutant Benjamin Sesko, pour 76 millions d'euros. Le joueur slovaque faisait partie des buteurs les plus réputés disponible sur le marché des transferts.

Luis Diaz (de Liverpool au Bayern Munich)

Luis Diaz a contribué au dernier titre de champion d'Angleterre de Liverpool © Icon Sport

Chassé par l'arrivée de certains joueurs clés à Liverpool, le Colombien Luis Diaz n'a pas été conservé par son club. L'ancien joueur du FC Porto, recruté pour 49 millions d'euros par le club de la Mersey, part donc en Allemagne, où il va notamment pallier le départ du Français Kingsley Coman sur les ailes. Au rayon des départs, Liverpool a également réussi à se défaire du contrat d'un autre joueur sud-américain : Darwin Nunez, parti pour l'Arabie saoudite.

Kevin De Bruyne (de Manchester City à Naples)

Kevin de Bruyne découvre l'Italie à 34 ans © Icon Sport

Véritable légende de Premier League (426 matchs, 108 buts et 176 passes décisives), Kevin De Bruyne a choisi de quitter Manchester City et d'écrire l'une des dernières pages de sa carrière en Serie A, avec le Napoli.

En rejoignant le champion d'Italie en titre, le Belge s'assure de disputer la Ligue des champions, avant une potentielle dernière pige en équipe nationale à la prochaine Coupe du Monde. Il disputera le scudetto avec un autre milieu de terrain légendaire : Luka Modric, parti du Real Madrid pour l'AC Milan cet été.

Hugo Ekitike (de Francfort à Liverpool)

En une saison et demi, Hugo Ekitike a marqué 26 buts avec l'Eintracht Francfort © Icon Sport

Des débuts prometteurs avec Reims, un passage plus difficile avec le PSG, un rebond fantastique avec Francfort et un transfert majeur vers Liverpool. A seulement 23 ans, l'attaquant originaire de Reims cherche à s'affirmer sur la scène européenne.

Grâce à des débuts prometteurs (trois buts en quatre matchs), où il a montré qu'il n'était pas perturbé par les 91 millions d'euros déboursés pour lui par les Reds. Il pourrait même prétendre, en fin de saison, à rallier le groupe de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde, lui qui vient de pallier le forfait de Rayan Cherki.

Thomas Müller (du Bayern Munich à vancouver)

Thomas Müller a disputé 756 matchs avec le Bayern Munich © Icon Sport

Une autre légende du football européen a changé d'air cet été. Après 17 années, 756 matchs et 250 buts sous les couleurs du Bayern Munich, celui qui a également fait les belles heures de la Mannschaft n'a pas été prolongé par le club bavarois.

Un départ forcé vers la MLS, où il pourra cotoyer une autre ancienne gloire du football du vieux continent, partie cet été : Heung-min Son. Thomas Muller a rejoint les Whitecaps de Vancouvers, tandis que le Sud-coréen est parti au Los Angeles FC.