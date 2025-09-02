Football : un ancien international marocain victime d’un grave accident de voiture en Afrique du Sud

Ancien international marocain et actuel entraîneur des Orlando Pirates, Abdeslam Ouaddou a été victime d’un grave accident de la route en Afrique du Sud dimanche.

Il est toujours hospitalisé. Abdeslam Ouaddou, ex-joueur de football de Nancy, Rennes et Valenciennes notamment, a été renversé par un véhicule avec cinq membres de son staff technique, dimanche, après la victoire en championnat contre Chippa United (3-0).

Confirm Road Traffic Incident Involving Members of the Club



Le club sud-africain a posté un communiqué sur les réseaux sociaux ce mardi en indiquant que l’ancien joueur de la sélection du Maroc et ses adjoints étaient descendus du bus qui les ramenait à Johannesburg pour porter secours aux victimes d’un autre accident quand ils ont été heurtés.

Aucune nouvelle de son état de santé

«L'incident s'est produit sur la route R21, alors que l'équipe revenait de Gqeberha, après sa victoire 3-0 acharnée contre Chippa United. Confrontés à une collision entre deux véhicules, l'entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du personnel sont descendus du bus de l'équipe pour porter secours aux victimes, a détaillé le club. Malheureusement, alors qu'ils se rendaient sur les lieux, une Nissan NP200 a percuté les véhicules à l'arrêt, percutant le groupe et causant de graves blessures.»

L’entraîneur et ses adjoints ont tous été transféré à l’hôpital. Leur état de santé n’a pas été dévoilé pour le moment.

«Le club a pris des dispositions pour que les personnes concernées et leurs familles reçoivent tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile, a poursuivi la formation sud-africaine. Nous demandons le respect de la vie privée et des personnes concernées pendant leur rétablissement. Des informations complémentaires seront communiquées en temps opportun.»