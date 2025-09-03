Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal dévoile les noms de ses favoris

Lamine Yamal a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2031. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans une interview publiée mardi soir, Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone, a dévoilé les noms de ses deux favoris pour le Ballon d’Or. 

Etonnant. Lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision espagnole RTVE mardi, Lamine Yamal a donné ses favoris pour le Ballon d’Or 2025 s’il n’était pas sacré le 22 septembre à Paris. Le joueur du FC Barcelone a cité… Neymar et Lionel Messi.

«J’en donnerais un à ‘Ney’, je pense qu’il le mérite, a expliqué l’international espagnol. ‘Ney’ lorsqu’il jouait au Barça ou à Paris le prendrait sans hésiter aujourd’hui. J’aurais aimé qu’il en prenne un, et Messi aussi, évidemment, parce que c’est le meilleur de l’histoire.» 

S’il a pris la peine de citer deux anciens joueurs du Barça, il n’a en revanche pas évoqué Ousmane Dembélé, grand favori et ancien du club catalan qui évolue désormais au Paris Saint-Germain.

Sur le même sujet Ballon d'or : qui sont les plus jeunes joueurs à avoir remporté le trophée ? Lire

A noter que cette saison, Lamine Yamal (18 ans) a décroché le doublé Coupe - championnat avec le FC Barcelone et s’est hissé en demi-finale de la Ligue des champions. Suffisant pour aller chercher le trophée individuel et succéder à Rodri sacré l’an passé ?

Lamine YamalFootballballon d'or

À suivre aussi

Nicki Nicole est une artiste argentine âgée de 25 ans.
Lamine Yamal : qui est Nicki Nicole, la petite amie de la star du FC Barcelone ?
Football : les sept nains dessinés sur la fresque de Lamine Yamal à Barcelone
Adil Rami a déploré l'attitude et le comportement de Lamine Yamal.
«Je ne peux plus me le voir» : le champion du monde Adil Rami s’en prend violemment à Lamine Yamal

Ailleurs sur le web

Dernières actualités