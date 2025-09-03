Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal dévoile les noms de ses favoris

Dans une interview publiée mardi soir, Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone, a dévoilé les noms de ses deux favoris pour le Ballon d’Or.

Etonnant. Lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision espagnole RTVE mardi, Lamine Yamal a donné ses favoris pour le Ballon d’Or 2025 s’il n’était pas sacré le 22 septembre à Paris. Le joueur du FC Barcelone a cité… Neymar et Lionel Messi.

«J’en donnerais un à ‘Ney’, je pense qu’il le mérite, a expliqué l’international espagnol. ‘Ney’ lorsqu’il jouait au Barça ou à Paris le prendrait sans hésiter aujourd’hui. J’aurais aimé qu’il en prenne un, et Messi aussi, évidemment, parce que c’est le meilleur de l’histoire.»

S’il a pris la peine de citer deux anciens joueurs du Barça, il n’a en revanche pas évoqué Ousmane Dembélé, grand favori et ancien du club catalan qui évolue désormais au Paris Saint-Germain.

A noter que cette saison, Lamine Yamal (18 ans) a décroché le doublé Coupe - championnat avec le FC Barcelone et s’est hissé en demi-finale de la Ligue des champions. Suffisant pour aller chercher le trophée individuel et succéder à Rodri sacré l’an passé ?