«J'ai envisagé de jouer pour le Maroc» : la confidence de Lamine Yamal sur son choix de sélection

Ce lundi, Lamine Yamal, star du FC Barcelone, s’est confié sur son choix de porter le maillot de l’Espagne plutôt que celui du Maroc, le pays d’origine de son père.

Un choix qu’il assume. Alors qu’il a longtemps hésité avant de choisir la sélection qu’il allait représenter, Lamine Yamal, né en Espagne et d’origine marocaine par son père et équato-guinéenne par sa mère, est justement revenu, dans une interview accordée à l’émission 60 minutes overtime sur CBS, sur ce choix.

«Honnêtement, c’était un choix étrange. L'idée de jouer pour le Maroc me trottait dans la tête, a-t-il avoué. Le Maroc venait d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, mais au final, je n'ai pas hésité. Avec tout le respect et l'affection que je porte au Maroc, j'ai toujours rêvé de jouer un Championnat d'Europe, de jouer ici, en Europe. Le football européen offre une plus grande visibilité et est plus proche du niveau international.»

Âgé de 18 ans, la star du FC Barcelone, souvent critiquée ces dernières semaines, a détaillé son choix de la «Roja». «Je voulais remporter un Championnat d'Europe, ce que j'ai fait (en 2024), Dieu merci, et maintenant je veux jouer une Coupe du monde avec une possibilité de la gagner, a-t-il indiqué. J'aurai toujours de l'affection pour le Maroc. C'est aussi mon pays. Jouer pour eux n'aurait rien eu d'étrange ni de mal, mais l'Espagne participait au Championnat d'Europe. J'ai grandi en Espagne, et je considère aussi ce pays comme le mien.»

Pour finir, il a affiché ses ambitions avec la sélection ibérique à quelques mois de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique (11 juin-19 juillet). «Cela fait longtemps que l'Espagne n'a pas été considérée comme une prétendante au titre mondial, a-t-il souligné. Je vois que le pays est enthousiaste. Je le suis aussi. Je ne pouvais pas arriver à un meilleur moment. Je me sens important, je me sens bien. J'ai vraiment hâte d'y être.»