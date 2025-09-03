Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Espagne : un footballeur suspendu et privé de salaire pour avoir critiqué son entraîneur

Dani Rodriguez évolue à Majorque depuis 2018. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Majorque a suspendu et privé de salaire son capitaine Dani Rodriguez après avoir critiqué son entraîneur, a fait savoir le club espagnol ce mercredi.

Une décision radicale. Ce mercredi, le Real Majorque a indiqué que le milieu de terrain Dani Rodriguez a été suspendu et ne touchera pas de salaire pour avoir critiqué son entraîneur qui l’a laissé sur le banc lors du match contre le Real Madrid.

«Majorque a suspendu l'emploi et le salaire du joueur Dani Rodriguez», a déclaré le club insulaire dans un communiqué qui lui «retire également son brassard de capitaine avec effet immédiat.» 

Le meneur de jeu de 37 ans n'était pas entré en jeu lors de la défaite 2-1 au Santiago Bernabeu le 30 août lors de la troisième journée de Liga. Il avait ensuite reproché à son entraîneur Jagoba Arrasate de lui avoir préféré la nouvelle recrue Jan Virgili, arrivé de Barcelone quelques jours avant le match, lors d'un changement de joueur.

Sur le même sujet Football : un ancien international marocain victime d’un grave accident de voiture en Afrique du Sud Lire

«Je souhaite à Jan beaucoup de réussite ici et nous pourrons tous l'aider, mais une telle décision envoie un message terrible au vestiaire, à savoir que le travail, les résultats et la loyauté n'ont aucune importance, a regretté Rodriguez sur son compte Instagram. Ça fait mal de voir qu'un joueur tout juste arrivé, qui n'a fait qu'un entraînement, ait l'opportunité de jouer avant des coéquipiers qui sont ici depuis des années, qui défendent ce maillot à la sueur de leur front et qui font passer le club avant tout le reste.»

EspagneFootball

À suivre aussi

Kylian Mbappé et le Real Madrid ont renversé Majorque en Liga.
Liga : pourquoi les deux buts de Kylian Mbappé contre Majorque ont-ils été refusés ?
Un touriste britannique est décédé à Benidorm en Espagne après être allé nager dans la soirée
«Un bébé de 15 mois, 22 enfants et une femme enceinte concernés» : près de 100 personnes intoxiquées dans un hôtel en Espagne

Ailleurs sur le web

Dernières actualités