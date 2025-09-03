Handball : une championne olympique, atteinte d’un cancer du sein, rejoue seulement cinq jours après sa chimiothérapie

Atteinte d’un cancer du sein, la handballeuse Camilla Herrem, qui a été championne olympique aux JO 2024 de Paris avec la Norvège, a rejoué avec son club seulement cinq jours après sa chimiothérapie.

Un courage qui force le respect. Atteinte d’un cancer du sein, diagnostiqué en juin dernier, et éloignée des terrains pendant plusieurs semaines, Camilla Herrem a rejoué, ce week-end, seulement cinq jours après une séance de chimiothérapie. Âgé de 38 ans, la handballeuse, sacrée championne olympique aux JO 2024 de Paris avec la Norvège, a participé à la 1ère journée du championnat norvégien avec son club du Sola HK.

Et elle a grandement contribué au succès de son équipe contre Oppsal (29-25). Alors que la décision de la faire jouer a été prise le matin même de la rencontre avec son entraîneur, qui est également son mari, l’ailière gauche, au palmarès riche de six titres de championne d’Europe, trois titres de championne du monde et deux titres de championne olympique, a réalisé une prestation aboutie avec notamment quatre buts inscrits.

«C’était une vague d’émotions», a confié, particulièrement émue, la joueuse qui a été ovationnée par les spectateurs présents lors de ce match. Son courage a également ému tout un pays comme en 2023 lorsqu’elle avait rejoué moins d’un mois après avoir accouché de son deuxième enfant.

Camilla Herrem devrait une nouvelle fois présente, dès samedi, pour l’ouverture de la Ligue des champions féminine et un déplacement de Sola chez les Croates de Prodravka avant de recevoir Brest la semaine suivante (13 septembre).