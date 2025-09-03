Moto GP : le programme TV complet du Grand Prix de Catalogne

Toute l’actu en direct 24h/24
Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Catalogne la saison dernière. Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Catalogne la saison dernière. [Gold and Goose / Icon Sport]
Le Grand Prix MotoGP de Catalogne est programmé, ce week-end, sur le circuit de Barcelone, où Francesco Bagnaia s’est imposé la saison dernière devant Jorge Martin et Marc Marquez.

Vendredi 5 septembre

10h45-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360

15h-16h : essais sur Canal+ Sport 360

Samedi 6 septembre

10h10-10h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360

10h50-11h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360

15h : course sprint sur Canal+ Sport 360

Dimanche 7 septembre

14h : course sur Canal+

