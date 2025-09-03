Moto GP : le programme TV complet du Grand Prix de Catalogne

Le Grand Prix MotoGP de Catalogne est programmé, ce week-end, sur le circuit de Barcelone, où Francesco Bagnaia s’est imposé la saison dernière devant Jorge Martin et Marc Marquez.
Vendredi 5 septembre
10h45-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360
15h-16h : essais sur Canal+ Sport 360
🔥RACE WEEK 🔥
Retrouvez le Grand Prix de Catalogne du 5 au 7 septembre ! #MotoGP#CatalanGPpic.twitter.com/IY7XbcaRa9
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) September 1, 2025
Samedi 6 septembre
10h10-10h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360
10h50-11h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360
15h : course sprint sur Canal+ Sport 360
Dimanche 7 septembre
14h : course sur Canal+