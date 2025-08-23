MotoGP : un caméraman évite de justesse une moto projetée en l'air (vidéo)

Les qualifications du Grand Prix de MotoGP de Hongrie de ce samedi 23 août ont été marquées par la chute de Pedro Acosta, dont la moto s'est envolée avant de frôler un caméraman.

Un drame évité de justesse. Le circuit du Balaton Park, hôte du Grand Prix de MotoGP de Hongrie pour ce week-end, aurait pu être le théâtre d'un accident terrible.

En pleine séance de qualifications, le Portugais Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) a lourdement chuté dans un virage. Sa moto a multiplié les vrilles et tonneaux avant d'atteindre une tour sur laquelle était positionné un caméraman.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Miraculeusement, l'engin est passé à quelques centimètres de lui, ne touchant que le matériel.

Cette journée de samedi a été le théâtre de nombreuses chutes, dont celles des Français Fabio Quartararo (Yamaha Motor Racing) et Johann Zarco (LCR Honda) lors de la course sprint, remportée par l'Espagnol Marc Marquez (Ducati).