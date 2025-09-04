Football : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

La FIFA a dévoilé les prix des places pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) dont la billetterie ouvrira dans quelques jours.

On en sait un peu plus. La FIFA a communiqué mercredi sur la billetterie de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Les billets les moins chers seront à 60 dollars (soit 51,48 euros) et iront jusqu’à 6.730 dollars (soit 5.574 euros) pour une place de choix pour la finale.

Comme l'indique The Guardian, les prix pourront changer en fonction de la demande et les spectateurs pourront acheter des billets pour un seul match, dans un stade spécifique et pour une équipe en particulier, comme cela a été le cas pour le Mondial des clubs 2025.

4 billets par personne

Les personnes possédant carte Visa pourront obtenir une «Fifa ID» sur le site de l’instance internationale pour participer à une prévente du 10 au 19 septembre qui leur permettra, s’ils sont tirés au sort, d’acheter des billets à partir du 1er octobre.

Les ventes seront limitées à 4 billets par personne et par match. Il ne sera pas possible d’en acheter plus de 40 sur la durée de la compétition.

Pour rappel, le tirage au sort de la compétition aura lieu le 5 décembre. Pour la première fois, 48 sélections nationales participeront à cette compétition.