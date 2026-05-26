Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : voici les camps de base des 48 équipes

L'équipe de France aura son camp de base à Boston. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi soir, la FIFA a officialisé les camps de base des sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

On connaît les endroits où seront logées les sélections. La FIFA a dévoilé lundi soir la liste de tous les camps de base des équipes nationales disputant la Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet.

Ces camps de base ont été imaginés comme de véritables infrastructures sportives, médicales et logistiques adaptées aux exigences du très haut niveau. L’objectif étant de limiter les déplacements afin de préserver la fraîcheur physique des joueurs tout au long de la compétition.

PaysVilleSite
AlgérieKansas CityUniversity of Kansas
ArgentineKansas CitySporting KC Training Centre
AustralieSan Francisco Bay AreaOakland Roots/Soul Training Facility
AutricheGoletaUC Santa Barbara - Harder Stadium
BelgiqueRentonSeattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse 
Bosnie-et-HerzégovineSantyRSL Stadium
BrésilNew York New JerseyColumbia Park Training Facility
Côte d'IvoirePhiladelphiePhiladelphia Union
RD CongoHoustonHouston Trining Centre
ColombieGuadalajaraAcademia Atlas FC
Cap-VertTampaWaters Sportsplex
CroatieAlexandriaEpiscopal High School
CuraçaoBoca RatonFlorida Atlantic University
TchéquieDallasMansfield Multipurpose Stadium
EquateurColumbusColumbus Crew Performance Centre
EgypteSpokaneGonzaga University
AngleterreKansas CitySwope Soccer Village
EspagneChattanoogaBaylor School
FranceBostonBentley University
AllemagneWinston-SalemWake Forest University
GhanaBostonByrant University
HaïtiNew York New JerseyStockton University
IranTijuanaCentro Xoloitzcuintle
IrakGreenbrier CountryThe Greenbrier Sports Performance Centre
JordaniePortlandUniversity of Portland
JaponNashvilleNashville SC
République de CoréeGuadalajaraChivas Verde Valle
Arabie saouditeAustinAustin FC Stadium
MarocNew York New JerseyThe Pingry School
MexiqueMexico CityCentro de Alto Rendimiento (CAR)
Pays-BasKansas CityKC Current Training Facility
NorvègeGreensboroUNC Greensboro  
Nouvelle-ZélandeSan DiegoUniversity of San Diego - Torero Stadium
PanamaNew TecumsethNottawasaga Training Site
ParaguaySan Francisco Bay AreaSpartan Soccer Complex
PortugalPalm Beach GardensGardens North County District Park
QatarSanta BarbaraWestmont College
Afrique du SudPachucaCF Pachuca - Universidad Del Futbol
EcosseCharlotteCharlotte FC
SénégalNew York New JerseyRutgers University
SuisseSan DiegoSDJA
SuèdeDallasFC Dallas Stadium
TunisieMonterreyRayados Training Centre
TurquieMesaArizona Athletic Grounds
UruguayCancuMayakoba Training Centre Cancun
Etats-UnisIrvineGreat Park Sports Complex
OuzbékistanAtlantaAtlanta United Training Centre
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : inquiétude pour Lionel Messi, sorti sur blessure lors du match de l'inter Miami Lire
Coupe du monde 2026Football

À suivre aussi

La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
Coupe du monde 2026 : voici les listes de joueurs des 48 pays qualifiés pour l'événement
Coupe du monde de football 2026 : Katy Perry, Tyla, Vegedream… Voici les artistes qui se produiront lors des trois cérémonies d'ouverture
«Oui, sans problème» : le Mexique accueillera l'Iran pendant la Coupe du monde de foot après le refus des États-Unis

Ailleurs sur le web

Dernières actualités