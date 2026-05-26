Coupe du monde 2026 : voici les camps de base des 48 équipes

Ce lundi soir, la FIFA a officialisé les camps de base des sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
On connaît les endroits où seront logées les sélections. La FIFA a dévoilé lundi soir la liste de tous les camps de base des équipes nationales disputant la Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet.
Ces camps de base ont été imaginés comme de véritables infrastructures sportives, médicales et logistiques adaptées aux exigences du très haut niveau. L’objectif étant de limiter les déplacements afin de préserver la fraîcheur physique des joueurs tout au long de la compétition.
|Pays
|Ville
|Site
|Algérie
|Kansas City
|University of Kansas
|Argentine
|Kansas City
|Sporting KC Training Centre
|Australie
|San Francisco Bay Area
|Oakland Roots/Soul Training Facility
|Autriche
|Goleta
|UC Santa Barbara - Harder Stadium
|Belgique
|Renton
|Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
|Bosnie-et-Herzégovine
|Santy
|RSL Stadium
|Brésil
|New York New Jersey
|Columbia Park Training Facility
|Côte d'Ivoire
|Philadelphie
|Philadelphia Union
|RD Congo
|Houston
|Houston Trining Centre
|Colombie
|Guadalajara
|Academia Atlas FC
|Cap-Vert
|Tampa
|Waters Sportsplex
|Croatie
|Alexandria
|Episcopal High School
|Curaçao
|Boca Raton
|Florida Atlantic University
|Tchéquie
|Dallas
|Mansfield Multipurpose Stadium
|Equateur
|Columbus
|Columbus Crew Performance Centre
|Egypte
|Spokane
|Gonzaga University
|Angleterre
|Kansas City
|Swope Soccer Village
|Espagne
|Chattanooga
|Baylor School
|France
|Boston
|Bentley University
|Allemagne
|Winston-Salem
|Wake Forest University
|Ghana
|Boston
|Byrant University
|Haïti
|New York New Jersey
|Stockton University
|Iran
|Tijuana
|Centro Xoloitzcuintle
|Irak
|Greenbrier Country
|The Greenbrier Sports Performance Centre
|Jordanie
|Portland
|University of Portland
|Japon
|Nashville
|Nashville SC
|République de Corée
|Guadalajara
|Chivas Verde Valle
|Arabie saoudite
|Austin
|Austin FC Stadium
|Maroc
|New York New Jersey
|The Pingry School
|Mexique
|Mexico City
|Centro de Alto Rendimiento (CAR)
|Pays-Bas
|Kansas City
|KC Current Training Facility
|Norvège
|Greensboro
|UNC Greensboro
|Nouvelle-Zélande
|San Diego
|University of San Diego - Torero Stadium
|Panama
|New Tecumseth
|Nottawasaga Training Site
|Paraguay
|San Francisco Bay Area
|Spartan Soccer Complex
|Portugal
|Palm Beach Gardens
|Gardens North County District Park
|Qatar
|Santa Barbara
|Westmont College
|Afrique du Sud
|Pachuca
|CF Pachuca - Universidad Del Futbol
|Ecosse
|Charlotte
|Charlotte FC
|Sénégal
|New York New Jersey
|Rutgers University
|Suisse
|San Diego
|SDJA
|Suède
|Dallas
|FC Dallas Stadium
|Tunisie
|Monterrey
|Rayados Training Centre
|Turquie
|Mesa
|Arizona Athletic Grounds
|Uruguay
|Cancu
|Mayakoba Training Centre Cancun
|Etats-Unis
|Irvine
|Great Park Sports Complex
|Ouzbékistan
|Atlanta
|Atlanta United Training Centre