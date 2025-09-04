Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs de l’OM inscrits pour la phase de ligue

L’UEFA a dévoilé mercredi soir la liste des joueurs inscrits par l’Olympique de Marseille inscrits pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Il a fallu faire des choix. Cinq joueurs du groupe professionnel de l’OM ont été écartés et ne figurent pas sur la liste des 25 retenus pour disputer la phase de ligue de la Ligue des champions, comme l’a révélé l’UEFA mercredi.

Le club phocéen a ainsi décidé d’écarter Ruben Blanco, Neal Maupay, Amine Harit, Pol Lirola et Ulisses Garcia. Seuls les deux derniers joueurs avaient bénéficié de temps de jeu depuis le début de la saison.

Un choix qui a permis à la formation marseillaise de pouvoir inscrire toutes les recrues estivales (Pierre-Emerick Aubameyang, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Matthew O’Riley, Benjamin Pavard, Igor Paixão, Hamed Traoré, Arthur Vermeeren et Timothy Weah) ainsi que le jeune espoir Robinio Vaz (18 ans).

Pour rappel, l’OM lancera sa saison en C1, dont les matchs seront à suivre exclusivement sur les antennes de Canal+, le 16 septembre sur la pelouse du Real Madrid.