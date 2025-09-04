Mondial de volley-ball : le parcours historique des Bleues stoppé en quarts de finale par le Brésil

Après son exploit contre la Chine, les Bleues ont été éliminées, ce jeudi, par le Brésil en quarts de finale du Mondial de volley-ball à Bangkok (27-25, 33-31, 25-19).

Il n’y a pas eu de nouvel exploit. Quatre jours après leur qualification historique contre la Chine (3-1), les Bleues ont été stoppées, ce jeudi, par le Brésil en quarts de finale du Mondial de volley-ball à Bangkok (27-25, 33-31, 25-19). Mais Héléna Cazaute et ses coéquipières n’ont pas à rougir de leur élimination. Bien au contraire.

Alors qu’elles disputaient le premier quart de finale de leur histoire, les Tricolores ont offert une belle résistance et mené la vie dure aux Brésiliennes, finalistes de la dernière édition. Et il n’a pas manqué grand-chose pour que la rencontre bascule du côté français. Notamment dans les deux premières manches où les deux équipes se sont rendues coup pour coup avec des échanges et points spectaculaires.

Menées de cinq points dans le premier set (5-10), les filles de Cesar Hernandez sont parvenues à recoller avant de prendre l’avantage (20-21). Mais le Brésil a finalement eu le dernier mot. Dans la manche suivante, encore plus accrochées, les Bleues ont longtemps fait la course en tête, comptant jusqu’à quatre points d’avance, et sont même procurées cinq balles de set sans réussir à conclure. En revanche, le dernier set a quasiment été à sens unique avec des Brésiliennes qui ont définitivement pris le dessus sur les Françaises.

Mais avec leur parcours en Thaïlande, les Bleues, qui évoluaient encore en deuxième division mondiale il y a deux ans, ont prouvé qu’elles pouvaient rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Prometteur pour l’avenir.