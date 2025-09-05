France-Afrique du Sud, Coupe du monde féminine de rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France, qui a remporté ses deux premiers matchs dans la compétition, affronte l’Afrique du Sud, ce dimanche (17h45), à la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Les Bleues reçues trois sur trois ? Après ses succès contre l’Italie (24-0) puis le Brésil (84-5), l’équipe de France est opposée, ce dimanche, à l’Afrique du Sud pour son dernier match de poule de la Coupe du monde féminine de rugby 2025. Avec comme enjeu la 1ère place du groupe D pour éviter de croiser, a priori, la route de la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, en quarts de finale.

Alors que les deux équipes ont déjà validé leur billet pour la suite de la compétition, l’Afrique du Sud occupe la tête (10 points) avec un point d’avance sur la France (9 points) grâce à ses deux points de bonus offensif décrochés lors des succès face au Brésil (66-6) puis l’Italie (29-24).

Aux Bleues de s’imposer sur la pelouse du Franklin’s Gardens de Northampton pour se faciliter quelque peu la tâche en vue de leur quart de finale où elles pourraient retrouver l’Irlande.

Le programme TV

France-Afrique du sud

Coupe du monde féminine de rugby 2025

Dimanche 7 septembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h45 sur France 2