MotoGP : la terrible chute de Johann Zarco au Grand Prix de Catalogne (vidéo)

Johann Zarco occupait la 5e place au moment de sa chute au 11e tour. Johann Zarco occupait la 5e place au moment de sa chute au 11e tour. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors qu’il occupait la 5e place, Johann Zarco a été victime d’une chute, ce dimanche, au 11e tour du Grand Prix de Catalogne, remporté par l’Espagnol Alex Marquez devant son frère Marc.

Une nouvelle déception pour lui. Johann Zarco a été victime d’une terrible chute, ce dimanche, au Grand Prix de Catalogne de MotoGP. Alors qu’il occupait la 5e place, après s’être élancé en 7e position sur la grille de départ, qu'il chassait le quatuor de tête, le Français est tombé dans le 11e tour. 

Dans le 3e secteur, il a perdu le contrôle de sa moto et a fini dans les graviers sans pouvoir repartir. A son grand désespoir, lui qui a récemment prolongé son contrat avec Honda jusqu’en 2027.

Au lendemain de sa chute sur le sprint, Alex Marquez a lui pris sa revanche et signé la 2e victoire de sa carrière en s’imposant juste devant son frère Marc, qui a consolidé sa place en tête du Championnat du monde. Le podium a été complété par l’Italien Enea Bastianini. Deuxième sur la grille de départ et sur le sprint, Fabio Quartararo s’est lui classé à une très belle 5e place.

Sur le même sujet MotoGP : un caméraman évite de justesse une moto projetée en l'air (vidéo) Lire

Le prochain rendez-vous est fixé dès la semaine prochaine avec le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit de Misano, où Marc Marquez s'était imposé l’année dernière.

