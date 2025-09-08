Basket : la sœur d’un joueur NBA assassinée par son compagnon

Toraya Reid, sœur du joueur NBA Naz Reid qui évolue aux Minnesota Timberwolves, a été retrouvée morte samedi après avoir succombé à de multiples blessures par balles.

Un drame. La grande sœur du joueur NBA Naz Reid été retrouvée morte samedi devant un complexe résidentiel dans le New Jersey, son corps criblé de balles, ont confirmé les autorités.

D’après un communiqué du procureur du comté d’Ocean, son petit ami Shaquille Green a été inculpé de meurtre et de possession illégale d’une arme en lien avec la mort de Toraya Reid.

maintenu en détention depuis son arrestation

«Une enquête ultérieure menée par l'unité des crimes majeurs du bureau du procureur du comté d'Ocean, le département de police du canton de Jackson et l'unité d'enquête sur les scènes de crime du bureau du shérif du comté d'Ocean a identifié Green - qui entretenait une relation amoureuse avec Mme Reid - comme l'individu responsable de sa mort», a déclaré le bureau du procureur, dont les propos ont été cités par Sports Illustrated.

Repéré en train de s’enfuir, le suspect a été interpellé. Il est accusé de plusieurs violations de permis de port d’armes et de meurtre et est maintenu en détention depuis son arrestation.

Anashia Reid Smith, la mère de la défunte, l’a décrit comme un «lâche» et souhaite à tous de «ne jamais expérimenter ce genre de souffrances». «Ma sœur a un nom. Ce n’est pas que la sœur d’une star NBA. Respectez-la ou ne la mentionnez pas», a déclaré sa sœur Jakahya.