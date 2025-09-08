Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Cyclisme : un jeune coureur décède après un malaise cardiaque en pleine course

La scène s'est déroulée dans la Sarthe. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un jeune cycliste, âgé de 16 ans, est décédé dimanche après avoir été victime d’un malaise cardiaque lors d’une course dans la Sarthe.

Le monde du cyclisme est en deuil. Noa Sartis, jeune cycliste de 16 ans, a trouvé la mort dimanche après-midi après un malaise cardiaque lors d’une course autour de Courcemont dans la Sarthe. Il se trouvait aux avant-postes au moment des faits, comme l'a relaté Maine Libre.

Rapidement pris en charge par des signaleurs-secouristes, puis par les pompiers et le Smur, l’adolescent, qui évoluait sous les couleurs de l’UC Joué-lès-Tours, n’a pas pu être réanimé.

«Noa était un coureur incontournable de notre équipe U17. Outre ses grandes qualités sportives, il avait triomphé cette année sur les vélodromes (champion départemental et régional de poursuite), sur la course de Montlouis ainsi que sur l'épreuve de St Aignan, a écrit son club dans un communiqué. Noa était généreux, combatif, apprécié de ses co-équipiers, des encadrants et des dirigeants du club. Aujourd'hui, c'est un grand choc, difficile à surmonter pour sa famille, ses amis et équipiers mais tous auront à cœur d'honorer sa mémoire sur les prochaines compétitions. Tous les membres de l'union cycliste de Joué-les-Tours adresse à ses parents nos sincères condoléances et tout notre soutien.»

Pauline Ferrand-Prévôt a privilégié sa préparation pour les Mondiaux au Rwanda.
Sur le même sujet Cyclisme : pourquoi Pauline Ferrand-Prévôt a-t-elle renoncé à participer au Tour de l’Ardèche ? Lire

Noa Sartis, qui avait participé aux championnats de France dans la catégorie cadets, était le fils d’Yvan Sartis, ancien coureur amateur.

CyclismeDécèsSport

À suivre aussi

Jonas Vingegaard a conservé la tête du classement général du Tour d'Espagne à l'issue de la 14e étape.
Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 15e étape
Tour de Grande-Bretagne 2025 : le classement général complet après la victoire finale de Romain Grégoire
Pauline Ferrand-Prévôt a privilégié sa préparation pour les Mondiaux au Rwanda.
Cyclisme : pourquoi Pauline Ferrand-Prévôt a-t-elle renoncé à participer au Tour de l’Ardèche ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités