Cyclisme : un jeune coureur décède après un malaise cardiaque en pleine course

Un jeune cycliste, âgé de 16 ans, est décédé dimanche après avoir été victime d’un malaise cardiaque lors d’une course dans la Sarthe.

Le monde du cyclisme est en deuil. Noa Sartis, jeune cycliste de 16 ans, a trouvé la mort dimanche après-midi après un malaise cardiaque lors d’une course autour de Courcemont dans la Sarthe. Il se trouvait aux avant-postes au moment des faits, comme l'a relaté Maine Libre.

Rapidement pris en charge par des signaleurs-secouristes, puis par les pompiers et le Smur, l’adolescent, qui évoluait sous les couleurs de l’UC Joué-lès-Tours, n’a pas pu être réanimé.

«Noa était un coureur incontournable de notre équipe U17. Outre ses grandes qualités sportives, il avait triomphé cette année sur les vélodromes (champion départemental et régional de poursuite), sur la course de Montlouis ainsi que sur l'épreuve de St Aignan, a écrit son club dans un communiqué. Noa était généreux, combatif, apprécié de ses co-équipiers, des encadrants et des dirigeants du club. Aujourd'hui, c'est un grand choc, difficile à surmonter pour sa famille, ses amis et équipiers mais tous auront à cœur d'honorer sa mémoire sur les prochaines compétitions. Tous les membres de l'union cycliste de Joué-les-Tours adresse à ses parents nos sincères condoléances et tout notre soutien.»

Noa Sartis, qui avait participé aux championnats de France dans la catégorie cadets, était le fils d’Yvan Sartis, ancien coureur amateur.