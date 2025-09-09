Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : la superbe performance du Français Victor Koretzky encore sacré champion du monde de VTT cross-country short track

Le Français est désormais double champion du monde en titre. [Imago / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Déjà sacré l’an dernier, le Français Victor Koretzky a remporté ce mardi un deuxième titre consécutif de champion du monde de VTT cross-country short track en Suisse.

Victor Koretzky est le patron du VTT cross-country short track. Le Français s’est imposé devant l’Américaine Christopher Blevins, ce mardi lors des Championnats du monde disputés en Suisse.

Médaillé d’argent olympique lors des Jeux olympiques de Paris 2024 et champion du monde en titre après son sacre en Andorre l’an dernier, le cycliste de 31 ans a fait la différence dans le sprint final, dans le canton de Valais.

Mathis Azzaro sur le podium

«Le niveau a été tellement élevé cette année, ça a été une saison difficile, a confié Victor Koretzky. C’est ma première victoire cette année. Être une sur le podium avec Christopher (Blevins) est quelque chose de spécial. Il a été tellement difficile à battre cette année. Le dernier tour a été difficile à aller chercher. Mais j’ai réussi à faire le jump, et dans le dernier virage, j’étais tellement rapide, ça a fonctionné. Je suis très heureux, il y a eu beaucoup de travail ces dernières semaines.»

Dans la même course, un autre Français s’est illustré. Mathis Azzaro a en effet décroché la médaille de bronze en terminant en troisième position.

Bruno Armirail s'est engagé deux ans avec la formation Visma Lease a bike.
Avant eux, chez les U23, Adrien Boichis a décroché son premier titre mondial.

CyclismeSport

