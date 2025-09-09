Toute l’actu en direct 24h/24
France-Islande : pourquoi les Bleus ne joueront-ils pas au Stade de France ce soir ?

Kylian Mbappé, buteur face à l'Ukraine, devrait être aligné en pointe ce mardi face à l'Islande. [©Zuma/Icon Sport]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France reçoit l'Islande ce mardi 9 septembre, à l'occasion de son deuxième match de qualification pour la Coupe du monde 2026. Pour autant, les Bleus n'évolueront pas à Saint-Denis, mais bien au Parc des Princes. 

L'écrin du Paris Saint-Germain en ébullition pour l'équipe nationale ? L'équipe de France de football reçoit l'Islande ce mardi 9 septembre en marge des qualifications pour le mondial 2026. 

Après s'être rendus à Wroclaw en Pologne, pour affronter l'Ukraine, et empocher au passage trois points bienvenus grâce aux réalisations de Kylian Mbappé et Michael Olise (2-0), les hommes de Didier Deschamps joueront cette fois à la maison. 

Petite subtilité, les Bleus n'évolueront toutefois pas au stade de France de Saint-Denis, comme à l'accoutumée, mais au Parc des Princes, puisque la FFF n'a pas encore ficelé d'accord avec le néo concessionnaire. 

Une situation figée ? 

En effet, le groupe lyonnais GL Events, qui exploite depuis début août l'enceinte dyonisienne, et ce, pour une durée de 30 ans, se serait montré trop gourmands aux yeux de la 3F. 

Selon l'Equipe, le gestionnaire espèrerait maintenir un loyer annuel net d'au moins 7 millions d'euros. De l'autre côté, la Fédé souhaiterait revenir sur le système d'un nombre de matchs obligatoires à disputer dans l'enceinte pouvant accueillir 80.000 spectateurs, et ainsi abaisser la facture.  

A titre d'exemple, la Fédération française de rugby débourse 900.000 euros par match du XV de France, toujours selon nos confrères du quotidien sportif. A noter que moins d'une dizaine de rencontres sont jouées à la saison à domicile par les joueurs de Fabien Galthié. 

Pas à n'importe quel prix 

Invité il y a quelques mois sur RMC, dans l'After Foot, Philippe Diallo, le président de la FFF, avait déjà fait savoir qu'il souhaitait trouver un accord profitable aux deux parties. 

«Je veux aller au Stade de France mais dans des conditions plus équilibrées. Economiquement mais aussi vis-à-vis de notre public, aller en province était une très bonne chose. Je n’ai pas d’impatience, je n’ai pas de rejet du stade de France mais on ira dans des conditions équilibrées. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent», prévenait-il.   

Pour l'heure, les prochains matchs des Bleus à domicile, prévus face à l'Azerbaïdjan (aller) le 10 octobre prochain et contre l'Ukraine (retour) le 13 novembre sont prévus au stade mythique de la Porte de Saint-Cloud. 

Stade de FranceEquipe de FranceFootball

