Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Islande

Après sa victoire contre l’Ukraine (0-2), l’équipe de France reçoit l’Islande, ce mardi (20h45) au Parc des Princes, pour son 2e match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Composition probable de la France

Maignan - Gusto, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Akliouche, Olise, Mbappé - Thuram

Stade

Pour son premier match à domicile dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Bleus recevront les Islandais sur la pelouse du Parc des Princes, où ils s’étaient inclinés, il y a un an, contre l'Italie en Ligue des nations (1-3). Et si environ 5.000 places sont encore disponibles à la vente, l’enceinte parisienne, dotée de 45.000 places, devrait faire le plein pour ce rendez-vous.

Arbitre

Ce match entre la France et l’Islande sera dirigé par Antonio Nobre. Âgé de 36 ans, l’arbitre lusitanien officie dans le championnat portugais depuis 2017 et compte 290 matchs toutes compétitions confondues à son actif. Et s’il n’a encore jamais officié lors d’un match des Bleus, il était au sifflet lors de la défaite de l’Islande contre le pays de Galles en novembre dernier en Ligue des nations (4-1).

Groupe

La France et l’Islande occupent la tête du groupe D avec trois points, après avoir remporté leur première rencontre respectivement contre l’Ukraine (0-2) et l’Azerbaïdjan (5-0). Pour rappel, seule l’équipe qui terminera à la 1ère place sera directement qualifiée pour la Coupe du monde 2026.

Forme

Les hommes de Didier Deschamps, qui restent sur deux victoires contre l’Allemagne (2-0) puis l’Ukraine (2-0), ont remporté sept de leurs dix derniers matchs pour deux défaites et un match nul. De son côté, l’Islande, qui a surclassé l’Azerbaïdjan (5-0), n’a gagné que trois de ses dix dernières rencontres pour six défaites et un match nul.

Historique

La France et l’Islande vont s’affronter pour la 16e fois de leur histoire. Et le bilan est très nettement en faveur des Bleus qui sont invaincus face aux Islandais avec 11 victoires et 4 matchs nuls. Leurs deux dernières confrontations en éliminatoires de l’Euro 2020 se sont soldées par deux succès tricolores.

Diffusion TV

Le match entre la France et l’Islande est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.