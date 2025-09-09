Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis de table : la terrible désillusion d’Alexis Lebrun au WTT Champions de Macao

Par CNEWS
Publié le

Pour son retour à la compétition, Alexis Lebrun a été éliminé dès son entrée en lice au WTT Champions de Macao, ce mardi, par le Taïwanais Lin Yun-Ju (10-12, 3-11, 6-11).

Retour manqué pour l’aîné des frères Lebrun. Après deux mois d’absence sur le circuit international, Alexis Lebrun (22 ans) a renoué avec la compétition, ce mardi, au WTT Champions de Macao. Mais son aventure a été de courte durée. Le Montpelliérain, qui a été opéré de la main droite fin juillet, a été éliminé dès son entrée en lice par le Taïwanais Lin Yun-Ju (10-12, 3-11, 6-11).

Dans la première manche, le Français a tenu tête au 11e joueur mondial, sauvant notamment deux balles de set. Mais il a fini par céder et la suite a été beaucoup plus compliquée. Il n’a pas été en mesure de rivaliser avec son adversaire, qu’il n’a encore jamais battu, et s'est sèchement incliné en à peine 20 minutes.

Alexis Lebrun va désormais devoir digérer ce revers et cette élimination précoce pour préparer le Grand Smash de Chine à Pékin (25 septembre-5 octobre) qui précédera les Championnats d’Europe par équipes en Croatie (12-19 octobre), où les Bleus figureront parmi les favoris avec les Suédois, tenants du titre.

De son côté, Lin Yun-Ju va retrouver un autre français en 8e de finale avec Simon Gauzy, qui s’est qualifié sans trembler en trois petits sets face au Macanais He Chon Fai (11-4, 11-4, 11-5).

