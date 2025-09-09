Tour d’Espagne 2025 : la 16e étape de la Vuelta encore perturbée et raccourcie en raison de nouvelles manifestations pro-palestiniennes (vidéo)

La 16e étape du Tour d’Espagne a encore dû être raccourcie, ce mardi, en raison de nouvelles manifestations pro-palestiniennes près de l’arrivée.

Les jours se suivent et se ressemblent sur le Tour d’Espagne. La 16e étape de la Vuelta a encore été raccourcie, ce mardi, en raison de nouvelles manifestations pro-palestiniennes dans la montée finale. Pour garantir la sécurité des coureurs, l’arrivée a été jugée à 8 kilomètres de ligne initiale, au pied de Castro de Herville, avec la victoire du Colombien Egan Bernal devant Mikel Landa.

The current situation at 3 km to go at Vuelta… #LaVuelta25



🎥: z_w_photography pic.twitter.com/fxMVaubjbI — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 9, 2025

«En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l’étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l’arrivée initiale. Le vainqueur de l’étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là», ont fait savoir les organisateurs une nouvelle fois contraints de s’adapter aux incidents qui ne cessent de perturber cette 80e édition.

La 11e étape, mercredi dernier, avait déjà dû être rabotée, avec les temps gelés à trois kilomètres de l’arrivée, et aucun vainqueur n’avait été désigné à cause de la présence de militants pro-palestiniens, qui réclament le retrait de l’équipe Israel-Premier Tech, sur la ligne d’arrivée à Bilbao.

D’autres incidents ont bouleversé ce Tour d’Espagne avec notamment plusieurs individus qui ont fait irruption au milieu de la route lors du contre-la-montre par équipes de la 5e étape brandissant des banderoles ainsi que des drapeaux aux couleurs de la Palestine au moment du passage des coureurs de la formation Israel-Premier Tech.

Dimanche, lors de la 15e étape, un manifestant pro-palestinien a lui provoqué la chute de Javier Romo en tentant de s’immiscer sur la route. S’il a pu repartir, le coureur espagnol, qui est tombé sévèrement sur le flanc gauche, a finalement été contraint d’abandonner, ce mardi, au milieu de la 16e étape.

Face à cette situation, une question se pose : cette Vuelta ira-t-elle à son terme ? Alors que l’arrivée est prévue, dimanche, à Madrid, et que l’annulation de la dernière étape a été évoquée, la décision est entre les mains des organisateurs de plus en plus désemparés.