Boxe : Canelo Alvarez-Terence Crawford, voici le pronostic de Mike Tyson

Avant le combat de boxe de l’année Saul «Canelo» Alvarez-Terence Crawford, la légende Mike Tyson a donné son pronostic.

Un prono très important. Mike Tyson, légende de la boxe, sera évidemment présent dans les travées de l'Allegiant Stadium de Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche, pour le combat tant attendu entre le Mexicain Canelo Alvarez et l’Américain Terence Crawford.

S’il est un grand fan de «Bud», l’ancien champion du monde des poids lourds dans les années 1980-1990 pense tout de même qu’il ne l’emportera pas. «Je veux que Crawford gagne, mais ça ne semble pas être le cas, a-t-il déclaré sur The Big Podcast. J'aimerais que ça arrive.»

Mike Tyson a en tout cas confié son envie de voir cet affrontement qui s’annonce spectaculaire. «Ce type (Saul Alvarez) est un cogneur puissant et intelligent, a ajouté «Iron Mike». Je veux voir ça. »

Agé de 37 ans, Terence Crawford compte 41 combats (41 victoires, dont 31 avant la limite). De son côté, Canelo Alvarez (35 ans) a disputé lui 70 combats en carrière (66 victoires, 2 défaites, 2 nuls).