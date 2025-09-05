Boxe : Mike Tyson et Floyd Mayweather devraient s'affronter au printemps 2026

Les boxeurs Mike Tyson et Floyd Mayweather ont conclu un accord pour un éventuel combat d'exhibition qui devrait avoir au «printemps 2026», a annoncé jeudi le promoteur CSI Sports, sans communiquer davantage de détails sur le futur événement.

Un duel entre deux légendes. À 59 ans le boxeur qui a accumulé un palmarès de 50 victoires, dont 44 par KO, pour 7 défaites, au cours de sa carrière, va se mesurer à son homologue Floyd Mayweather dans un combat qui s'annonce épique, au «printemps 2026», selon le promoteur CSI Sports, qui n'a pas été plus prolixe concernant la logistique du futur événement.

Le boxeur tatoué au visage, qui a foulé le ring pour la dernière fois en novembre 2024 à Arlington, au Texas, y avait essuyé une défaite face à Jake Paul, un youtubeur qui s'est mué en boxeur professionnel. Le combat, suivi par plus de 70.000 spectateurs sur place et par des millions d'autres à travers le monde, a notamment été diffusé en direct sur la plate-forme de streaming Netflix.

«Je n'arrive toujours pas à croire que Floyd veuille vraiment le faire»

De son côté, l'ancien champion du monde Floyd Mayweather, 48 ans, a officiellement pris sa retraite sportive en 2017. Après avoir remporté des titres mondiaux dans cinq catégories de poids, il reste invaincu en 50 combats. Il ne s'est pas éloigné du ring pour autant : ainsi, il a continué à participer à des combats d'exhibition, notamment en remportant une victoire contre John Gotti III au Mexique en août 2024.

«Lorsque CSI m'a proposé de monter sur le ring avec Floyd Mayweather, je me suis dit: "C'est impossible"!», est-il écrit dans le communiqué publié par CSI, citant Mike Tyson. «Je n'arrive toujours pas à croire que Floyd veuille vraiment le faire. Cela va nuire à sa santé, mais il veut le faire, donc c'est signé et ça va se faire!», a-t-il souligné.

Le dernier combat officiel de Mayweather en 2017, qui s'est soldé par une victoire contre la star irlandaise du MMA Conor McGregor en 2017, est l'un des plus lucratifs de l'histoire de la boxe. «Je fais ça depuis 30 ans et aucun boxeur n'a réussi à ternir mon héritage», a réagi Floyd Mayweather pour qui ce combat d'exhibition «donnera aux fans ce qu'ils veulent».