Cyclisme : la violente collision entre une moto de la police et le peloton à l’arrivée d’une étape du Tour du Venezuela (vidéo)

L’arrivée de la 3e étape du Tour du Venezuela a été marquée, mardi, par une violente collision entre une moto de la police et le peloton. Au moins cinq personnes ont été blessées.

Une manœuvre inconsidérée. L’arrivée de la 3e étape du Tour du Venezuela a été marquée, mardi, par une violente collision entre une moto de la police et le peloton à Santa Elena de Arenales. A quelques mètres de la ligne, le pilote de la moto s’est arrêté le long des barrières de sécurité pour déposer son passager. Il est ensuite reparti traversant la route juste devant les coureurs lancés à vive allure et le choc a été inévitable.

Un accidente dejó al menos 5 lesionados durante la tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Venezuela, celebrada en Santa Elena de Arenales

La imprudencia del efectivo policial, quien x razones no esclarecidas, se interpuso en el camino del pelotón a pocos metros de la meta pic.twitter.com/UBdp1OA0NV — Louiz (@Louiz07219611) September 10, 2025

Selon plusieurs témoins présents au moment de ce terrible accident, dont le journaliste local Jordin Morales, au moins cinq personnes ont été blessées. Il s’agirait de trois coureurs, un policier et un juge de course présents sur le côté de la route sans que la gravité de leur blessure ne soit connue. Plusieurs personnes auraient également été évacuées sur des civières.

Another view on that crazy Vuelta a Venezuela crash. 😡 pic.twitter.com/IrcBXrfmZ4 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 10, 2025

Passé au travers de cette chute, le Vénézuélien Leangel Linarez a remporté cette 3e étape au final chaotique devant son compatriote Cristian Velez. Luis Guillermo Mora a lui conservé la tête du classement général avec 40 secondes d’avance sur Juan Carlos Lopez.