Cyclisme : la violente collision entre une moto de la police et le peloton à l’arrivée d’une étape du Tour du Venezuela (vidéo)

Le pilote de la moto est reparti en traversant la route juste devant le peloton lancé à vive allure. Le pilote de la moto est reparti en traversant la route juste devant le peloton lancé à vive allure. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’arrivée de la 3e étape du Tour du Venezuela a été marquée, mardi, par une violente collision entre une moto de la police et le peloton. Au moins cinq personnes ont été blessées.

Une manœuvre inconsidérée. L’arrivée de la 3e étape du Tour du Venezuela a été marquée, mardi, par une violente collision entre une moto de la police et le peloton à Santa Elena de Arenales. A quelques mètres de la ligne, le pilote de la moto s’est arrêté le long des barrières de sécurité pour déposer son passager. Il est ensuite reparti traversant la route juste devant les coureurs lancés à vive allure et le choc a été inévitable.

Selon plusieurs témoins présents au moment de ce terrible accident, dont le journaliste local Jordin Morales, au moins cinq personnes ont été blessées. Il s’agirait de trois coureurs, un policier et un juge de course présents sur le côté de la route sans que la gravité de leur blessure ne soit connue. Plusieurs personnes auraient également été évacuées sur des civières.

Javier Romo a été victime d'une chute provoquée par un militant pro-palestinien lors de la 15e étape du Tour d'Espagne.
Tour d'Espagne 2025 : un coureur espagnol abandonne après une chute provoquée par un militant pro-palestinien

Passé au travers de cette chute, le Vénézuélien Leangel Linarez a remporté cette 3e étape au final chaotique devant son compatriote Cristian Velez. Luis Guillermo Mora a lui conservé la tête du classement général avec 40 secondes d’avance sur Juan Carlos Lopez.

